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南市登革熱今增91例創單日最高紀錄 市長黃偉哲很憂心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市衛生局加強稽查，遏阻病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局加強稽查，遏阻病媒蚊孳生。圖／南市衛生局提供

台南市今天增加本土登革熱確診病例91例，創下今年單日最高紀錄，累積1781例，今日91例分布狀況為東區24例，永康區21例，安南區18例、北區10例，南區8例，疫情更為嚴峻，衛生局、環保局利用天氣轉晴大噴藥，希望能遏阻帶病毒病媒蚊擴散。

登革熱防治中心主任蘇世斌表示，近期氣候持續炎熱且時有強降雨發生，是最有利於病媒蚊生長的環境，依據衛生福利部疾病管制署的研究數據顯示，在此氣候條件下，病媒蚊孑孓最快只需7至10日即可生長為成蚊，對於登革熱防疫來說是相當大的挑戰。

他說，由登革熱防治中心的病媒蚊監測數據可發現此現象，東區、永康區、安南區、南區、北區等許多里近期的病媒蚊指數皆偏高，顯示社區登革熱疫情傳播風險提升。市長黃偉哲對此現象很憂心，要求各局處務必確實督導轄管單位落實各項防疫措施，針對高風險場域務必每日巡檢與孳清，確保防疫無死角。

蘇世斌籲請第一線醫護人員加強通報警覺，如發現民眾有不明原因發燒或疑似症狀，且有登革熱流行區域活動史時，請進行登革熱NS1快篩輔助診斷，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

登革熱 病媒蚊 疫情

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