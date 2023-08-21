陸暫時禁止台灣芒果輸入 南市府：希望明年產期前化解

針對大陸海關總署聲稱檢疫截獲有害生物大洋臀紋粉蚧為由，今宣布暫停台灣芒果輸入大陸引起我方關切，台南市長黃偉哲對此表示「可惜」，希望對岸「政治歸政治，產業歸產業」，尤其對於農業交流，兩岸能正面思考，不要有負面思考。

至於是否會衝擊未來芒果產銷？黃偉哲不諱言「說不會有衝擊是不可能的」；市府會設法降低衝擊，也希望（明年）產季到時，會解決所有相關貿易問題，這樣對大家都有利。

市府農業局也說，目前已是芒果產期尾聲，台南市今年改良種芒果種植面積6893公頃，約占全台50%，產量約9萬1600公噸，較去年增加約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等產區，從6月下旬至7月為台南芒果盛產期，市府農業局如往年在產區辦理芒果節，同時拓展日本、韓國、大陸、新加坡等，透過內外銷協助農民，也順利完銷。

農業局說，依據農業部資料，芒果屬內需性水果，今年全台輸往大陸芒果約1000公噸，輸往日本、韓國約700、600多公噸，今年出貨順利，好不容易可鬆一口氣，目前再度遭受對岸「禁銷令」，若明年產期前不鬆綁，芒果銷售勢必更辛苦。