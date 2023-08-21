台南文旦產季最早到 7公噸外銷加拿大啟運

全台最早進入產季的台南文旦即將進入產期，外銷作業也已展開，通路商訂購1批約7公噸文旦鮮果銷往加拿大今天啟運，市長黃偉哲到場關心，並宣布正積極與新加坡通路商接洽，盼開拓更多市場。

台南市政府農業局今天在麻豆區公所舉行啟運儀式，約7公噸文旦鮮果將銷往溫哥華及多倫多2城市。

黃偉哲致詞表示，新加坡華人社會也有過中秋節傳統，今年台南與新加坡交流，介紹文旦農產品，成功引起新加坡興趣，即將有台南文旦鮮果及文旦農產加工品銷往新加坡，希望台南文旦逐步打開世界各地華人社會市場，建立國際品牌，也讓農民收入可以更好。

市府農業局提供資料指出，台南文旦產量占全台35%，麻豆是主要產地，品質優良，不只受國內消費者歡迎，更有美北通路商每年選購台南文旦，除了這次銷往溫哥華及多倫多的7公噸文旦鮮果，也正在接洽採購台南酪梨、木瓜、番石榴、火龍果、紅文旦及多項農產加工品。

農業局表示，台南是全台灣最早進入產季的文旦產區，8月已陸續有大果與中小果採收，喜愛台南文旦民眾可把握時機訂購，中秋佳節送禮自用皆宜。