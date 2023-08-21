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廢棄竹蚵架遍及嘉義海岸線 可轉化成有機肥料

中央社／ 嘉義縣21日電

近日颱風造成嘉縣海岸遍布毀壞竹製蚵棚，環保局今天表示，廢棄蚵棚可轉化成有機肥料，海岸邊撿拾的破漁網及繩子可再製機能衣、鞋子等商品，海廢也能變黃金。

嘉義縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑今天與水利署第五河川局、雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位，在布袋好美里沙灘清除海廢，環保局撥調大型機具協助，回收的海廢將無償提供給民間業者再製機能衣、鞋子、浮球等商品。

環保局告訴中央社記者，今年東石合作農場獲農糧署補助購買破碎機，將報廢的竹製蚵棚碎解製作有機肥料，颱風過後岸邊處處可見的廢棄竹材也可回收再利用。

環保局說，竹木殘體轉化的有機肥料，可促進植物生長、改良土質，不過海廢的竹木被海水長期浸泡，製作前需先暴露於自然環境，緩解海水、沙土的影響，再將竹子研磨成細塊，與其他有機物堆肥並混合微生物菌種。

為了擴大竹木殘體的再利用方式，東石合作農場也展開研發，將竹木再製成生物顆粒燃料、生物碳等。

翁章梁說，嘉義縣各界用心清除海廢，參與去年環保署「向海致敬-海岸清潔維護計畫」去化500公噸垃圾，回收處理廢蚵繩300公噸，獲行政院評定為維護海洋環境特優機關。

蚵棚 嘉義 東石

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