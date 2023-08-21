雲林登革熱累計236例確診 全縣已7鄉鎮有疫

雲林縣本土登革熱今再增11例確定病例，全縣已有7鄉鎮出現確診個案，累計236例，因輕症病例無須住院可返家休養，有民眾抱怨確診個案在社區遊走，憂心散播疫情，雲林縣衛生局表示，已啟動確診個案居家關懷機制，加強防疫衛教宣導。

雲林縣今天新增11例確定病例（古坑鄉東和村1例、古坑村2例、荷苞村1例、朝陽村1例、永光村2例及田心村1例，斗六市榴南里1例及成功里1例，斗南鎮南昌里1例），斗六及斗南確診病例皆有古坑鄉活動史。

目前全縣確診已累計236例，7鄉鎮市有確診病例，其中古坑鄉203例、斗六市26例、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例、林內鄉2例、斗南鎮2例及莿桐鄉莿桐村1例。

雲林縣古坑鄉長林慧如在臉書發文，指確診者回到社區還趴趴走，引發左右鄰居怨聲載道，質疑政府的防疫作為，強調大家必需扮黑臉 嚴正警告確診者，在病毒血症期間，不要到處遊走。

雲林縣衛生局長曾春美表示，針對症狀較輕微的個案，未達住院標準，可以返家休養，在返家前，衛生局都會發給個案一套蚊帳，請個案在可傳染期間與家人自行隔離，加強防護，並啟動居家關懷機制，有專人去電衛教，請個案配合並盡可能不要外出。