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七夕情人節為愛加溫 到嘉市樹木園撿相思豆

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義樹木園近來在草地間可見討喜的孔雀豆（相思豆），尤其鮮紅愛心外形，吸引民眾撿拾。明天是七夕情人節，嘉義市府邀請情侶相約嘉義樹木園撿豆並製成飾品，為愛情加溫。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，又名相思豆的孔雀豆，自古就是寄語相思的信物，每年8至9月間為孔雀豆熟時節，高大的樹冠中可見褐色豆筴捲曲蹦裂，一顆顆心形鮮紅的種子，色澤晶瑩，不蛀不腐，常吸引民眾撿拾收藏，甚至加工成飾品。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬告訴中央社記者，明天是七夕情人節，情侶可到嘉義市浪漫小旅行，可騎YouBike或搭乘電動公車至嘉義樹木園或嘉義公園，漫步林間並尋找相思豆。

張婉芬指出，相思豆1顆寓意「你是我的唯一」，2顆象徵「相親相愛」，3顆表示「我愛你」，4顆代表「山盟海誓」，祝福單身男女或熱戀中的情侶，都可以寄語相思豆，有情人終成眷屬。

嘉義市建設處表示，孔雀豆常作為庭園樹或行道樹，除了嘉義樹木園外，嘉義公園、劉厝2號公園也都有孔雀豆樹。不過，孔雀豆樹全株具毒性，且以種子和豆莢的成分最多，提醒民眾勿攀折樹枝，單純撿拾而接觸到皮膚沒有關係，但絕不能咬食，若是誤食需立即催吐。

嘉義 情侶 情人節

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