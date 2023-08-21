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雲林這群媽媽挺賴很七夕 巧作番薯花祝福台灣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影

雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名全台的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節，巧思創作獨一無二的「蕃薯花」，今天並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達挺賴清德就是挺台灣，同時相互獻花，互道情人節快樂，讓挺賴行動增添七夕溫馨。

「蕃薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」，水林鄉是台灣蕃薯的故鄉，今天上百名婦女選擇在國內最大的水林鄉阿甘叔薯門市工廠成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」，民進黨雲林縣黨部主委林金忠及立委劉建國、蘇治芬派代表參加，獻花祝福情人，也祝福台灣永續。

蕃薯媽媽隊長蘇陳金調表示，他們是一群熱愛台灣的「蕃薯媽媽」，選擇在七夕情人節前夕，一起用「蕃薯心」表達挺台灣的意念，希望讓更多媽媽和民眾了解生活中看似不起眼的蕃薯仔，也能巧思變成亮麗的番薯花；未來透過菜藍族媽媽的號召，深入菜市場的每個角落推廣「愛台、挺賴」理念。

副隊長柯艷華及邱媽媽等多人說，感謝縣黨部邀請花藝老師教大家如何把番薯變置入花束變成漂亮的番薯花，點亮台灣民主，並透過互贈七夕蕃薯花，像把台灣當作一生永遠的情人，「蕃薯心、台灣情」表達愛台不變的心，增進彼此感情，期許世界變得更好。

雲林縣水林鄉以聞名的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節巧思創作「蕃薯花」相互祝福並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台理念。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉以聞名的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節巧思創作「蕃薯花」相互祝福並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台理念。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名的「水林蕃薯」為主題，成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」，隊長蘇陳金調期待以創意蕃薯花表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名的「水林蕃薯」為主題，成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」，隊長蘇陳金調期待以創意蕃薯花表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉以聞名的「水林蕃薯」為主題，請來花藝老師搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉以聞名的「水林蕃薯」為主題，請來花藝老師搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉以聞名的水林蕃薯為主題，搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影
雲林縣水林鄉以聞名的水林蕃薯為主題，搭配情人節，巧思創作「蕃薯花」並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達愛台挺賴。記者蔡維斌／攝影

雲林 情人節

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