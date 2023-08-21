雲林這群媽媽挺賴很七夕 巧作番薯花祝福台灣

雲林縣水林鄉一群媽媽以聞名全台的「水林蕃薯」為主題，搭配情人節，巧思創作獨一無二的「蕃薯花」，今天並成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」表達挺賴清德就是挺台灣，同時相互獻花，互道情人節快樂，讓挺賴行動增添七夕溫馨。

「蕃薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」，水林鄉是台灣蕃薯的故鄉，今天上百名婦女選擇在國內最大的水林鄉阿甘叔薯門市工廠成立「挺賴雲林番薯媽媽隊」，民進黨雲林縣黨部主委林金忠及立委劉建國、蘇治芬派代表參加，獻花祝福情人，也祝福台灣永續。

蕃薯媽媽隊長蘇陳金調表示，他們是一群熱愛台灣的「蕃薯媽媽」，選擇在七夕情人節前夕，一起用「蕃薯心」表達挺台灣的意念，希望讓更多媽媽和民眾了解生活中看似不起眼的蕃薯仔，也能巧思變成亮麗的番薯花；未來透過菜藍族媽媽的號召，深入菜市場的每個角落推廣「愛台、挺賴」理念。