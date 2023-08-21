邱顯智發文指民眾黨雲林縣黨部染黑 執行長：我沒有前科
時代力量立委邱顯智今天在臉書發文，指民眾黨雲林縣黨部染黑，把黨部當成黑道堂口在經營嗎？民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯對此表示，他有良民證，且無前科，邱的指控根本是子虛烏有、選舉的手段。
邱顯智今天在臉書發文指出，民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯不是律師，卻擔任法律事務所的召集人，涉嫌違反律師法，且其曾涉嫌強盜、暴力討債，並指民眾黨雲林縣黨部已經有多人涉嫌各項犯罪。
文中指雲林縣黨部執行長王新堯涉嫌違反律師法、強盜、暴力討債；雲林縣議員陳乙辰犯恐嚇危害安全罪；雲林縣黨部北港區主任李順晟持鋁棒打人；雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉因家暴遭核發保護令，他質疑這是把黨部當成黑道堂口在經營嗎？
王新堯表示，他有終生良民證，且沒有前科，覺得邱顯智的指控莫名其妙，至於律師事務所辦公室有律師，因他不是律師，才會擔任召集人，懷疑是選舉快到了，就出現子虛烏有的指控。
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