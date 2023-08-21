台南議員評鑑15人獲優質 5新人上榜

台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第4屆第1次定期會議員評鑑結果，評選出15名優質議員，其中民進黨陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、王宣貿及國民黨蔡宗豪5人為新任議員。

台南議會觀察聯盟新聞稿指出，15名優質議員為無黨籍穎艾達利，國民黨蔡育輝、林美燕、林燕祝、蔡宗豪等4人，民進黨陳怡珍、陳皇宇、朱正軒、黄肇輝、李宗翰、李啓維、陳碧玉、沈家鳳、王宣貿、李偉智等10人。

此次評選出待觀察議員共4人，分別為民進黨郭清華及無黨籍李文俊、張世賢、郭信良。

台南議會觀察聯盟指出，此次評鑑辦法以量化為主，質性為輔，各占65%與35%。量化數值包含實際出席率（30%）、質詢次數（35%），實際出席率以議會直播畫面為準，並由志工以人工方式登記發言次數，對重大議案揭發及有特殊事蹟議員，給予額外加分機制，也針對問政失真者有扣分機制。

評鑑召集人劉秉叡表示，此次15名優質議員中有5人為新任議員，問政品質及發言質量皆對台南市政或議案審查有顯著幫助。

劉秉叡指出，在待觀察議員中，有人實際出席次數僅被採計2次，在總佔比30分的出席率項目僅拿到將近3分；另有議員的質詢次數僅1次，在總佔比35分的質詢次數項目只拿到0.2分。

劉秉叡表示，至於質性問卷部分，部分議員對議題掌握成熟度有待加強，且質詢態度良好與否也是評鑑標準之一，許多非理性、謾罵式言語反而被扣分，還有幾名議員認真出席會議，質詢次數也不少，但總質詢對專業議題掌握程度有加強空間，且對在地人文、環境議題未能有太多關心，未能獲得優秀議員成績。