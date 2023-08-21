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行人庇護島傳「撞況」 嘉市府：導正用路習慣
嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，在垂楊路分二階段施作20多處庇護島，工程陸續完工。但近來有汽車騎上庇護島或被擦破車胎，抱怨設計不良；但有網友認為，是「切西瓜」駕駛習慣不良。市府於庇護島塗裝明顯標誌、警示錐，希望逐漸導正駕駛習慣。
內政部營建署補助縣市提升道路品質，洗刷台灣「行人地獄」汙名，市府優先在交通頻繁車流量大、高鐵聯外運輸BRT專用道垂楊路，分二階段施作20多處庇護島，近來工程陸續完工。
但是有駕駛不習慣，在轉彎、迴轉時發生碰撞、破胎，甚至有汽車騎上庇護島，引來設計不良的爭議。「現在馬路的設計 駕車技術要很好才能上路了，看那行人安全島的角度，看那闢護島的位子，超讚」、「根本就設計不良 路中間凸個分隔島什麼鬼 開太靠近根本看不到」。
但有網友認為設計本身沒有問題，是「切西瓜」不良駕駛習慣所造成。「別再硬拗了，愛切西瓜的白癡駕駛才會撞上去」、「愛切西瓜啊！今天如果沒有庇護島，在車底下的就是過馬路的行人！」。
俗稱「切西瓜」，是有些沒公德心駕駛在行經路口轉彎時會以急轉、或強切方式轉入，讓剛好行經路口的行人險象環生。
市府表示，因為垂楊路較寬，行人穿越路徑較長，設置庇護島不僅可提供中途庇護安全停等區所需，也可以避免左轉車輛轉入垂楊路時切西瓜動線碰撞到行人。初期庇護島會讓用路人不習慣，會加強塗裝、擺設三角錐警示，逐漸導正駕駛習慣。
垂楊路車流量大，2公里多路段，分二階段施工，20多處庇護島完工後將成為人本交通示範道，全線路口陸續施作行人庇護島，是營建署前瞻基礎建設提升道路品質計畫補助，提升行人穿越垂楊路口時的安全性。
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