快訊

蘋果iPhone收「YouTube Premium漲價通知」嚇壞！3招可躲過520元訂閱價

國家警報響了 屏東大雷雨、山區暴雨持續1小時

花200萬買「好聲音」導師轉身？ 潘瑋柏1畫面露餡網炸鍋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人庇護島傳「撞況」 嘉市府：導正用路習慣

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
行人過馬路行走行穿線加上庇護島增加安全性。記者李宗祐／攝影
行人過馬路行走行穿線加上庇護島增加安全性。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，在垂楊路分二階段施作20多處庇護島，工程陸續完工。但近來有汽車騎上庇護島或被擦破車胎，抱怨設計不良；但有網友認為，是「切西瓜」駕駛習慣不良。市府於庇護島塗裝明顯標誌、警示錐，希望逐漸導正駕駛習慣。

內政部營建署補助縣市提升道路品質，洗刷台灣「行人地獄」汙名，市府優先在交通頻繁車流量大、高鐵聯外運輸BRT專用道垂楊路，分二階段施作20多處庇護島，近來工程陸續完工。

但是有駕駛不習慣，在轉彎、迴轉時發生碰撞、破胎，甚至有汽車騎上庇護島，引來設計不良的爭議。「現在馬路的設計 駕車技術要很好才能上路了，看那行人安全島的角度，看那闢護島的位子，超讚」、「根本就設計不良 路中間凸個分隔島什麼鬼 開太靠近根本看不到」。

但有網友認為設計本身沒有問題，是「切西瓜」不良駕駛習慣所造成。「別再硬拗了，愛切西瓜的白癡駕駛才會撞上去」、「愛切西瓜啊！今天如果沒有庇護島，在車底下的就是過馬路的行人！」。

俗稱「切西瓜」，是有些沒公德心駕駛在行經路口轉彎時會以急轉、或強切方式轉入，讓剛好行經路口的行人險象環生。

市府表示，因為垂楊路較寬，行人穿越路徑較長，設置庇護島不僅可提供中途庇護安全停等區所需，也可以避免左轉車輛轉入垂楊路時切西瓜動線碰撞到行人。初期庇護島會讓用路人不習慣，會加強塗裝、擺設三角錐警示，逐漸導正駕駛習慣。

垂楊路車流量大，2公里多路段，分二階段施工，20多處庇護島完工後將成為人本交通示範道，全線路口陸續施作行人庇護島，是營建署前瞻基礎建設提升道路品質計畫補助，提升行人穿越垂楊路口時的安全性。

有駕駛不習慣庇護島轉彎時發生碰撞意外。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
有駕駛不習慣庇護島轉彎時發生碰撞意外。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
路口轉彎車正常行經庇護島並不會造成碰撞意外。記者李宗祐／攝影
路口轉彎車正常行經庇護島並不會造成碰撞意外。記者李宗祐／攝影
駕駛轉彎時發生汽車騎上庇護島意外。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事
駕駛轉彎時發生汽車騎上庇護島意外。圖／翻攝臉書嘉義綠豆大小事

延伸閱讀

斑馬線從庇護島內外移 民譏新北市府「留島不留人」

行人闖紅燈過馬路害機車騎士「犁田」慘了 判賠26萬元

打造人本交通示範道路　嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島！

南市郭綜合醫院門口行穿線「非法劃設」 騎士批吸金陷阱

相關新聞

邱顯智發文指民眾黨雲林縣黨部染黑 執行長：我沒有前科

時代力量立委邱顯智今天在臉書發文，指民眾黨雲林縣黨部染黑，把黨部當成黑道堂口在經營嗎？民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯對此表...

台南議員評鑑15人獲優質 5新人上榜

台南議會觀察聯盟今天公布台南市議會第4屆第1次定期會議員評鑑結果，評選出15名優質議員，其中民進黨陳皇宇、朱正軒、黄肇輝...

樹木園尋紅豆 1顆唯一、4顆海誓山盟 增添浪漫七夕情

古諸羅八景「林場風清」的嘉義樹木園，近來在樹梢、草地間可見小小紅紅的孔雀豆閃耀其間，鮮紅愛心的外形十分討喜，吸引民眾爭相...

行人庇護島傳「撞況」 嘉市府：導正用路習慣

嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，在垂楊路分二階段施作20多處庇護島，工程陸續完工。但近來有汽車騎上庇護島或被擦破車胎，...

雲林東勢變電所遭抗爭停工 村民：土地很多偏偏選這裡

台電公司為加強雲林沿海地區電網，在東勢鄉與麥寮鄉交界的東勢新坤和四美村一帶，建造約1公頃的「台區變電所」，今天遭村民反變...

台南七夕嘉年華玩個夠！黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

談戀愛要人也要神力加持！台南市政府文化局在七夕前夕宣布七夕嘉年華「愛力啦啦隊」最強應援活動啟動，今起21日至9月10日精...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦