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雲林東勢變電所遭抗爭停工 村民：土地很多偏偏選這裡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電在東勢鄉建造變電所一開工即遭村民自救會抗爭，工程被迫停工。記者蔡維斌／攝影
台電在東勢鄉建造變電所一開工即遭村民自救會抗爭，工程被迫停工。記者蔡維斌／攝影

台電公司為加強雲林沿海地區電網，在東勢鄉與麥寮鄉交界的東勢新坤和四美村一帶，建造約1公頃的「台區變電所」，今天遭村民反變電所自救會發動抗爭，村民拉布條抗議台電罔顧民意反對強行動工，要求停工，警方到場戒護，現場並未發生衝突，台電表示，變電所安全無虞，會再與地方溝通。

配合綠能電網需求，台電陸續在雲林沿海地區建造變電所，卻屢遭陳抗，繼口湖鄉之後，東勢鄉今天也發動抗爭，上百名村民在變電所工地前搭帳棚、掛布條，群情激動強烈要求停工，警方到場戒護，才未發生衝突。

東勢鄉反變電所自救會長許欽政、村長吳鐵全、黃華山等人指出，台電僅在6月間開1次說明會，沒想到才隔幾天不顧大家反對竟強行動工，根本不把村民放在眼裡，引起大家不滿，他們要求停工，否則將抗爭到底。縣議員蔡永富、吳蕙蘭、蘇國瓏也到場聲援，要求台電在未達成協調前暫時停工。

東勢鄉長張健福也說，大家不反對綠能，但變電所應找更合適之地，鄰近尚有很多農場地廣人稀，希望台電顧及村民安全和需求，變更地點。多位村民也說，附近土地麼多，變電所卻偏偏選在四美和新坤村進出必經之地。

施工單位指出，工地四周緊鄰大排和公路、農田，4面都有阻隔應沒問題。台電中區施工處經理陳信宏說，該工程是為加強沿海電網所需，也已召開說明會，目前先建造屋外式模組化設備，雖為臨時設施但結構防火和設備均遵循最新設計和規範，安全無虞；待變電所主體工程105年完工，臨時設施會拆除。

村民關心的電磁場問題，台電表示，磁場會隨距離有所變動，變電所周圍的磁場強度均遠低於政府「限制時變電場、磁場及電磁場暴露指引」的標準值833.3毫高斯，請村民安心，台電會持續與地方溝通。

村民自救會強調大家不是反綠能，但那麼多可用的農場土地不用，變電所卻偏偏選在兩個村中心的必經之路，村民情何以堪。記者蔡維斌／攝影
村民自救會強調大家不是反綠能，但那麼多可用的農場土地不用，變電所卻偏偏選在兩個村中心的必經之路，村民情何以堪。記者蔡維斌／攝影
台電在東勢鄉建造變電所一開工即遭村民成立自救會抗爭。記者蔡維斌／攝影
台電在東勢鄉建造變電所一開工即遭村民成立自救會抗爭。記者蔡維斌／攝影
反變電所才開工整地，即遭自救會村民守在工地要求停工，工程被迫停工。記者蔡維斌／攝影
反變電所才開工整地，即遭自救會村民守在工地要求停工，工程被迫停工。記者蔡維斌／攝影

台電 雲林

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