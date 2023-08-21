看食物想吐全身無力西醫檢查都正常 中醫調理才改善

台南市立醫院今天舉辦特殊治療案例說明會：53歲黃姓女子最近一個月看到食物想吐、食慾不振、全身無力沒精神。舌頭有麻刺感半年，勉強吃東西時味道變差，西醫看診檢查「無特別異常」。因一直沒有緩解尋求中醫協助。黃姓患者說，中醫藥治療隔天就吃得下食物，巷覺得味覺較正常，食慾持續改善，也較有體力與精神能出門散步。

台南市立醫院中醫部主治醫師陳奕任表示，黃女士精神較緊蹦伴隨疲憊，四肢稍冷，舌診稍胖有津，寸脈較弱、關脈較弦，中醫證型上屬於脾胃虛寒伴隨心陰不足，除了開中藥治療，並加上穴道針灸。

黃女表示，這個月看到食物就想要吐，非常困擾，全身無力沒有精神，尤其下午更沒精神。舌頭中間麻刺感，味覺時而覺得很鹹，又時而覺得變無味，吃東西腸胃就不適與打嗝。眼睛乾澀、感覺喉嚨有痰，口乾舌燥下午變嚴重。大便軟但要比較久才能解乾淨。且長期服用安眠藥才能入睡。覺得左臉和右臉摸起來的觸感不同。

陳奕任表示，衛教患者建議飲食可多吃雞蛋、小米粥、小麥、麥茶及玫瑰等可以安神，避免難消化及烤、炸、辣食物以利健脾胃，鼓勵保持情緒健康，並發掘個人興趣，多出門走走。

陳奕任指出，女性停經後因卵巢濾泡功能減低，在停經後第2到3年常有不適症狀，因濾泡刺激素及黃體激素升高，伴隨雌性激素下降，出現潮熱盜汗、睡眠變差、情緒低落、記憶變差、感覺異常及尿失禁等症狀。但非人人都會有更年期不適應症，正確飲食、運動，配合中醫依個人體質調理，可以幫助不適症狀減緩，安穩度過更年期。