噶瑪噶居寺、蔣揚基金會 贈山區弱勢家庭385戶生活物資

台南市左鎮噶瑪噶居寺、噶瑪噶居嶈揚社會福利慈善事業基金會，今天捐贈法會物資給左鎮、玉井弱勢及脆弱家庭，響應市政府「優先照顧弱勢」政策。今天先發左鎮，玉井民眾明天上午9點在玉井衛生所前領取。

市府社會局表示，這次協助轄內弱勢家庭385户經費約150萬元。邀請玉井區長顏振羽、左鎮區長謝松義參興，社會局長盧禹聰代表市長黃偉哲贈感謝狀，感謝噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會開山洛本天津仁波切、基金會董事長譚守馨捐助。