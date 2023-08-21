台南麻豆文旦啟運加拿大中秋節前上市 成本增加柚農不敢漲價

搶攻秋節市場，台南地區文旦將採收，市府農業局鎖定加拿大市場，今早在麻豆區公所辦理首批外銷啟運作業，共有7公噸，預估3周後在加國上市。

麻豆柚農郭才良是這次外銷加拿大文旦園主，他說，今年離中秋銷售期較長，農民較安心，且這幾天雨勢歇有利採收。坊間價格每台斤約60至150元間，跟去年相當，雖然相關資材上漲，農民擔心影響買氣，仍是自行吸收。

農曆節氣「白露」前後10天最適合文旦採收，農業局說，今年南市文旦預估收穫面積1095公頃，其中麻豆達839公頃，南市總產量2萬4700公噸，與去年2萬5616公噸略減，以內銷為主，已規畫進軍日本、新加坡、加拿大等國外市場。

農業局上午在麻豆區公所辦理啟運作業，也是今年首批外銷的麻豆文旦，市長黃偉哲由農業局長李建裕、麻豆區長柳世雄、市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍等人陪同出席。

李建裕說，今年文旦因4、5月間生長期旱象嚴重，果粒較往年小，品質更勝往年，而近日採收前雨水多，果肉飽滿多汁，果皮細膩賣相佳，而這批約7公噸文旦，將走海運約3周加拿大溫哥華、多倫多上市，搶攻華人市場。還有台南木瓜、番石榴、紅文旦及多項農產加工品等台南農產好物。

黃偉哲說，南市文旦占全台35%，也是全台文旦最早產收及產量最多地區，麻豆產量最多更是重中之重，因具最早採收之利，台南文旦好，全台文旦才會好。