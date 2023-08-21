台南鹿耳門聖母廟月老催婚 牽線60對最先結婚送黃金！

台南市正統鹿耳門聖母廟昨晚與市府民政局舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」七夕聯誼派對，共有男女各180名參加，最後促成60對，民政局長姜淋煌宣布，第1對結婚的送黃金，廟方表示，以登記結婚時間為準。

鹿耳門聖母廟表示，這場聯誼派對從報名到見面都精彩，除了男生名額在27分鐘內額滿，昨晚的派對活動也很熱鬧有趣，現場一片歡笑聲，「名中註定」的緣分活動，是讓參加者去尋找對方名牌上與自己一樣的圖案，找到了就可相互聊天、加LINE、互傳照片；還有我的另一半在哪裡的拋繡球活動，藉由傳繡球給異性，找到心儀的對象。

廟方說，活動在9點多結束，60份配對成功禮物領光光，內容有香客大樓住宿券、攝影棚體驗、鹿耳門媽由米禮盒等，另還有400多份玩活動的禮物，也都讓參加者快樂而歸。廟方表示，香客大樓住宿券有限制當天入住，即使過了凌晨，也無人持券入住。

有趣的是，配對成功的男女中，有很多對被認為有夫妻臉，瘦的配瘦的、臉尖的配臉尖的，當站到台上，台下的人都覺得很有意思，認為許多人都在找和自己較像的對象。

由於這次活動有許多人沒報到名，敲碗再辦一場呼聲起，聖母廟主任委員王增榮也表示，如果市長還願意繼續支持，鹿耳門聖母廟可以在「1111光棍節」辦理更大型的聯誼活動，造福更多的青年男女，解決台灣少子化的國安危機；由於市長黃偉哲也給正面回應，許多未婚男女都很期待。