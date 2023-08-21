最凶黑兔年溺水案接連發生 民俗專家提醒忌水、火

今年癸卯年被稱是60年1次的「黑兔年」，農曆7月特別凶，今年7月以來各縣市也連續發生溺水案件，對此民俗專家指出，今年有閏二月，整體的節氣不順，天氣也不穩定，萬物都受到影響，尤其要小心水、火帶來的災害；海邊及水域地區被認為比較陰煞問題多，較忌諱前往。

民俗專家蒲慶峰說，今年癸卯年，從五行而來，癸屬水代表黑色，卯則為兔，合起來便是黑兔，卦象是山風蠱卦，易經八卦意思為，上卦為山下卦為風，就像房子蓋在柔軟的地上，隨時有坍塌危險，百事不順，尤其卯年屬雞比較不順，屬龍也要擔心犯小人破財。

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫本月17日發生溺水事件，人雖救起卻沒有生命跡象，基隆市知名景點外木山附近的大武崙沙灘本月12日一天發生三起溺水不治意外，18日又發現女浮屍，溺水案件接連不斷，適逢鬼月也讓民眾心裡毛毛的。

蒲慶峰表示，一般「送肉粽」送煞儀事都會送到海邊，因此海邊被認為比較陰，加上海難、溺水孤魂野鬼會在水上漂流，比較容易招惹裩魂野鬼，陰煞問題較多，所以鬼月盡量避免到海邊玩水，深山也同樣有這樣的忌諱，不僅「水」，今年「火」也都會招惹人命關天的問題。