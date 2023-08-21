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南市青銀共榮出招 弱勢戶孩子當樂齡桌遊引導員

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市培訓青少年為樂齡桌遊引導員，帶領長輩玩桌遊。圖／南市社會局提供
台南市培訓青少年為樂齡桌遊引導員，帶領長輩玩桌遊。圖／南市社會局提供

「青銀福利」是台南市長黃偉哲施政的3大方向之一，社會局再出招，辦理「桌越世代．青銀共遊」樂齡桌遊引導員培訓計畫，培力18名弱勢家戶孩子至日照中心擔任桌遊引導員，媒合至林珠、府前、磐石、東門等4處日照中心，以及南醫成功社區長照機構帶領長輩玩桌遊，讓老人家動動腦且快樂。

市長黃偉哲表示，人口高齡化和少子化是現今的社會趨勢與挑戰，南市65歲以上人口數已突破34萬人，占全市人口18%，老年人口比例為6都第3高，市府團隊長期以來推動青銀共榮、世代共好，辦理「樂齡桌遊引導員培訓計畫」、「銀髮族暑期營」、「暑期樂齡凰金營隊」等活動，促進國、高中青年學子及青年志工與長輩一起同樂，在世代交流下，讓青、銀之間激盪出全新的火花。

社會局長盧禹璁說，暑假期間共辦理18場次，服務約406名長輩。18名擔任桌遊引導員的青少，事前接受15個小時的培訓課程，對於長者學習特質、桌遊教案的撰寫及帶領技巧有一定的了解，再安排桌遊引導員到日照中心帶領長輩玩桌遊，不僅將課程所學發揮於樂齡場域，也增進面對人群的領導力及自信心。

桌遊引導員小恩分享，之前只有跟外公、外婆互動過，比較少與其他長輩互動，此次接觸日照中心的長輩後，發現有些長輩的身體狀況或認知功能比較退化，語言的隔閡也讓溝通有些困難，但組員間彼此幫忙，及運用更多的耐心讓長輩理解遊戲規則，過程中雖仍會遇到一些挫折，但每次活動結束後，長輩們的掌聲與鼓勵都讓努力更值得，並覺得自己更懂得如何與長輩互動。

社會局今年辦理多場脫貧自立計畫課程，如對相關課程有興趣者，可至「台南社福便利貼」粉絲團查詢或洽詢台南市政府社會局社會救助科2995686。

長輩 桌遊

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