雲林親子共玩日 就近公園放電

雲林縣政府與鄉鎮市公所合作盤點綠地，土庫鎮已完成兩處，其中將長青公園打造為「全齡園區」，昨天舉行首場親子減碳好好運動共玩日。縣府表示，鼓勵父母陪伴孩子遠離3C，走進公園跑跳放電，也攜手拔草撿垃圾；縣長張麗善說，逐步推廣共玩日到其他鄉鎮市。

土庫鎮長陳特凱指出，縣府和公所將長青公園打造成有球場、遊樂場、健身場，建構全齡共融的環境，讓公園不僅只是長輩休閒散步的場所，假日不必再大老遠跑到風景區人擠人，就近在自己家鄉的綠園遊玩，也一樣玩得開心，安全又方便。

昨共玩日主題為「我的公園我照顧」，張麗善等人帶領孩子撿垃圾、拔除雜草維護環境，一連串的活力暖身帶動跳；幾名長輩說，原本只有老人健身的公園變身為孩子國，增加不少活潑朝氣，相當熱鬧。

張麗善表示，共玩日導入聯合國永續發展指標，培養小孩減碳永續的生活意識，將在完成整修的土庫長青公園、馬光老人會公園先舉辦7個場次，未來陸續推展到各鄉鎮，讓大家看見自己家鄉的美好，一起愛護環境。

陳特凱也說，之後公園共玩日將有更多活動，像是益智闖關，更有「免廢、免費、免交換」的二手玩具屋和市集，並結合節慶舉辦三代同堂運動會、食農教育親子手作餐、萬聖節派對等。