嘉市騎樓整平 選定3鬧區路段

改善行人通行環境，嘉義市政府爭取中央補助辦理騎樓整平計畫，今年度選定中山路的共和路至維新街段、民生北路的光彩街至民族路段，及國華街的民權路至中正路段，將解決高低落差、鋪面破損等情形，預計年底完工；市府近期舉行工程說明會，有居民盼同步消除騎樓違停和占用情況。

市府工務處表示，延伸之前騎樓整平工程，今年優先針對交通節點、商業區、學區等重要道路推動，選定中山路、民生北路、國華街3條路的部分路段改善，總長度1246公尺，經費498萬元。市府規畫，先施作中山路段，10月執行民生北路、國華街路段，預計年底完工。

而本月中旬另再向內政部申請第二批改善路段，為嘉義火車站前方左右兩側，包括中山路民族路至中正路段、林森西路的中山路至民權路騎樓，也拚下半年開工。

工務處指出，會先透過辦理地方說明會及民眾訪談，聽取在地居民意見、回收同意書，取得雙向共識。

騎樓整平範圍內的店家多數表示會配合政策，但也希望施工不會影響到營業。

有市民常在市區步行，表示樂見騎樓整平，更希望將整個騎樓空間還給行人，有超商、銀行的騎樓早已是友善空間，其餘騎樓仍常見被店家物品、汽機車占用，希望加強取締。對此，市警局表示，有通報檢舉都會前去勘查，違規就開單告發。