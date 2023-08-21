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嘉義163縣道改善 路口肇事未減

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣163縣道貫穿海區水上、鹿草、義竹等鄉，縣府為改善路口行人安全爭取獲核定2600多萬元施工，但嘉縣審計室審核發現，完工日期延遲、交通設施還沒改善，還有改善完的路口肇事件數仍沒有效降低，縣府應加強分析肇事原因。對此，縣府回應，持續追蹤路口肇事件數，若仍肇事偏高，將會勘再研議改善。

建設處指出，163縣道安全改善計畫有兩案，分別為鹿草鄉及義竹鄉163縣道22.15公里至27.75公里，須改善9處路口、增設5處行人專用號誌，並增繪4處標線。另一案為水上鄉163縣道4.87公里至8.32公里，則須改善20處路口、增設1處行車管制號誌、14處行人專用號誌，並增繪4處標線。

審計室報告指出，163縣道部分路段改善因為涉及遷移管線、用地撥用及經費不足等因素，導致工程還沒發包，交通設施也還未施作，縣府應改善工程延遲的問題，並且提升交通安全品質。

審計室也認為，部分已完成改善路段的肇事件數、受傷人數，經過安全改善卻沒能有效降低，應加強分析肇事原因、加強改善措施。

建設處解釋，工程延誤原因部分涉及管線遷移問題，遷移後會趕辦工程，盡速取得用地，並爭取補助經費。

建設處表示，易肇事路口改善後，會請警局每年提供29處路口肇事事故資料。

建設處說，如果肇事件數仍偏高，將邀集相關單位現場會勘，研討交通工程改善方案，以維行人及用路人等交通安全。

嘉義

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