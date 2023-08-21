台南號誌不斷電系統 裝設率偏低

台南去年交通事故每10萬人死傷人數居全國第1，逾半數發生於無號誌路口，審計部南市審計處審核指出，路口號誌不斷電系統裝設率偏低、部分醫療院所周邊路口未設置行人專用號誌等問題，應檢討改善。對此，南市府交通局回應，將持續盤點並改善有較多步行需求的路口，也爭取預算增設號誌不斷電系統。

黃偉哲日前簽署「還路於民」5大訴求，表示盡力防制交通事故發生，截至8月底會完成中西區和校園周邊共41處的路口改善工程，設行人專用時相或行人綠燈早開，到年底將完成百處的路口；警方針對路口違規，今年截至7月底共取締1011件，比去年同期增加221件。

交通局智慧交安科長黃柏彰說，5月3歲小女孩過馬路被撞死事件後，感受到駕駛人更謹慎，更加禮讓行人。

南市審計處針對市府去年度決算審核結果，指出交通局辦理交通號誌改善工程，但號誌不斷電系統裝設比率偏低，去年3月3日因停電，有1600處路口的號誌無法正常運作，後來選擇在交通要道或醫院周邊重要路口設置，但裝設比率僅1.16%，為6都最低，且部分易肇事路口或複雜路口，號誌仍未設不斷電系統，若遇無預警停電恐交通失序、造成混亂。

南市審計處也指出，有部分醫療院所周邊路口還沒有行人專用號誌，或有的易塞車路段及易肇事路口未與智慧交通中心連線，影響交通管制成效，盼能改善。

市議員蔡宗豪認為，不斷電系統若能早點完成，可減少不必要的事故發生。

議員蔡筱薇說，之前曾提報東區東門路與林森路口改善計畫，相信台南還有更多路口需要調整，市府應全面盤點易肇事或危險路口。

交通局長王銘德說，已編列每年1600萬預算，明年起3年在重要及易肇事路口設置不斷電系統，增加道安。

王銘德說，今年編列9千萬，未來3年於醫院、學校等周邊重要路口設置行人專用號誌，也持續盤點有較多步行使用需求的路口。