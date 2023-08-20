台南聖母廟七夕派對360人浪漫約會 月老星君這樣指示

台南市正統鹿耳門聖母廟今晚攜手市府民政局舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」七夕聯誼派對，共有360名男女參加，其中50人為碩、博士學歷，傍晚先來個破冰下午茶，接著是酸甜苦辣愛情風味餐，透過情歌演唱、互動遊戲，帶動情緒，也認識彼此，而隨著熱舞組曲，市長黃偉哲也跟著跳起來，嗨爆全場。

廟方指出，正逢七夕前夕的多雨時節，活動前正巧月老殿擲出「立杯」，請示後，月老星君指示「天氣祂會處理」，果然今日艷陽高照、順利進行，月老星君另指示「參加活動外也要去月老殿參拜」，希望每名參與聯誼的男女都能在月老的加持下覓得良緣。

安南區正統鹿耳門聖母廟今年5月與台南市政府共同舉辦「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」聯誼活動─「521我愛伊」，創下27對超高配對率；眾人「敲碗」下加開「七夕場」，再度締造紀錄，男生180名額在27分鐘內額滿、逾3萬人次分享按讚報名資訊，4小時就截止關閉報名系統，民政局與聖母廟電話都一度被打爆。

為維護聯誼品質，廟方精心籌畫活動，完成報到手續後，浪漫破冰下午茶先登場，並在晚上7點端出酸甜苦辣愛情風味餐，用餐時有經典情歌演唱、動感表演，以及4種好玩的大型互動聯誼遊戲、數十種配對贈品，讓360名男女有充分的機會認識彼此。聯誼活動的高潮是「月老星君」神偶與「花僮」舞者帶來的「kpop熱舞組曲」，讓市長黃偉哲忍不住跟著跳起來，全場嗨爆。

鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，這次能報名成功很不容易，報名後一周，聖母廟每天都接幾十通電話，有沒報到名來抗議的、拜託加開場次的，還有很多阿公、阿嬤直接跑到廟裡要幫孫報名，還生氣責怪名額太少。