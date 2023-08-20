南市今大增70例本土登革熱病例 滅蚊進入巷弄戰

台南市今天再新增70例本土登革熱確診病例，較昨天增10例，總數已累積為1690例，若疫情不趨緩，很快就要破2千例。衛生局表示，滅蚊大戰已進入里鄰巷弄階段，永康區公所列印出每鄰的家戶地圖，結合社區滅蚊。

衛生局指出，今日70例分布狀況為安南區19例，永康區及東區各16例，南區9例，北區4例，仁德區及中西區各2例，安平區及關廟區各1例，年齡介於5歲至84歲。由於確診病例已擴及到22個行政區，為防持續擴散，南市病媒蚊大戰已進入里鄰巷弄階段。

永康區長陳勝楠與二王里長謝文奇今天共同召開二王里鄰長會議，45名鄰長全數出席，永康區公所列印出每鄰的家戶地圖，由區長與里長逐鄰討論各鄰髒亂點及分析病媒蚊監測數據，會中很多鄰長也分享8年前感染登革熱的痛苦經歷，大家都有共識要共同消滅社區的病媒蚊。

陳勝楠表示，對抗登革熱除由市府擬定各項防疫政策外，還需要鄰里長的支持，動員家戶落實孳清才能事半功倍。希望藉由鄰長會議，增進與鄰里長間的風險溝通、衛教宣導，強化資訊與意見交流，喚起里民對於登革熱疫情的重視，主動配合清除家戶內外及社區的積水容器，讓疫情能盡快控制。

今天防疫前線也傳來好消息，南市2名先前通報登革熱重症且住在加護病房的確診個案，近期都康復出院，為防疫團隊注入一劑強心針。

登革熱防治中心主任蘇世斌說，近期南市為求防治時效，針對散發型登革熱確診病例採九宮格式氣霧式殺蟲劑緊急戶內化學防治作業，即時降低病例擴散的風險，保障鄰近居民健康，但執行氣霧式殺蟲劑化學防治後，若住家附近仍持續有確診病例出現，即表示社區有群聚感染現象，需執行更大規模的區塊戶內外化學防治噴藥，請市民體諒與配合。