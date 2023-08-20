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雲林電競大賽雲饗豬vs地獄豬 張麗善嗆地獄豬怕不怕？

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，雲林縣長張麗善主持開賽，把雲林好豬推銷給全國年輕人。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，雲林縣長張麗善主持開賽，把雲林好豬推銷給全國年輕人。記者蔡維斌／攝影

雲林電競派對決賽在斗六體育館登場，百支隊伍經激烈攻另大戰後，四支晉級四強的隊伍今天交鋒，爭取60萬元高額獎金，吸引不少熱愛電競的大小朋友參加，配合推銷雲林好，今天特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，雲林縣長張麗善親往主持開賽，把雲林好豬推銷給全國年輕人。

這場電競大賽共吸引海內外105組優秀隊伍報名參賽，經過激烈的線上賽後，最終則由「TSM」、「黎明企鵝」、「干那鬼」、「四強保證班」成功晉級四強，取得進入決賽的門票，角逐最後的冠軍殊榮及高額獎金。

雲林是國內養豬大縣，為推銷雲林好豬，電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，縣長張麗善主持開賽，強調雲林豬從67年建立肉品市場至今，歷史悠久且品質掛保證，形成雲林良品的一大產業，期待透過電競行銷「雲饗豬」，鼓勵年輕人多吃無瘦肉精最安全好吃的雲林好豬。

張麗善在開賽前，還當場大嗆地獄豬「怕不怕！」，她說，「雲饗豬」從民國67年就開打，這麼久了，你們「會驚否？」，不過她也強調電宰是雲林專長，電競卻是大家的專長，期待這場大賽，帶動豬產業和電競產業都發展起來，打造不一樣、年輕又活潑的雲林。

隨後，由雲林肉品市場副總經理邱良閱代表「雲饗豬」隊，在開賽後為所有隊員全力加油，這場交流賽「插花」也帶動趣味，隨後各項大賽陸續登場，全場滿滿年輕高手，也有銀髮電競高手，現場更有各種電玩、桌遊、動漫攤位，販售各種電競玩品，熱鬧滾滾。

雲林全國電競大賽，賽況激烈，今天決賽吸引大批年輕人觀賽。記者蔡維斌／攝影
雲林全國電競大賽，賽況激烈，今天決賽吸引大批年輕人觀賽。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，雲林縣長張麗善主持開賽，把雲林好豬推銷給全國年輕人。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，雲林縣長張麗善主持開賽，把雲林好豬推銷給全國年輕人。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽現場販售各種動漫桌遊和電玩，宛如電玩嘉年華會。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽現場販售各種動漫桌遊和電玩，宛如電玩嘉年華會。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，兩支豬隊賣力開打。記者蔡維斌／攝影
雲林電競大賽特別安排一場「雲饗豬VS地獄豬」交流賽，兩支豬隊賣力開打。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善

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