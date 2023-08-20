嘉藝之星青少年才藝競賽熱鬧登場 新港國中國標舞奪冠
嘉藝之星嘉義縣青少年才藝競賽今天熱鬧登場，19組表演團體輪番上陣，有炫技的無人機熱舞秀，也有技藝精湛的國標舞、小提琴和二胡演出，吸引逾千人到場參加。縣長翁章梁參加決賽頒獎，表揚孩子多才多藝，鼓勵青少年善加利用暑假規畫行程，讓娛樂與學習並進。
救國團民雄團委會協辦，魔術師亞瑟、魔術師火龍果、造型氣球玲玲老師現身協同中學，演出精彩氣球特技秀、飛鴿魔術秀，還有小孩子最喜歡的造型氣球，表演者在台上折氣球與孩子互動，猜中氣球造型就能直接帶回家，小孩子全都一擁而上衝到台前。
第1名為新港國中學生吳恩妤、吳家琳、余冠妤、陳語彤、陳宥蓁、林頌凡、林筠凡、張晏慈「國標舞」演出，縣長翁章梁頒發獎金2萬元及獎盃。第2名為永慶高中國中部學生韓孟樹「笙」演奏、華岡藝校學生張家瑜「小提琴」演奏，警察局長林宏儒、民雄鄉長林于玲頒發獎金1萬元及獎盃。
第3名共錄取4名選手，包括永慶高中學生蔡昕彣「鋼琴」演奏、東石國中學生林承宇「鋼琴」演奏、忠和國中學生梁右群「電吉他」演奏、大同國小學生簡薏芬「小提琴」演奏。由嘉義縣創新創業協會理事長陳振寬、議員林岱杰、簡嘉億及警友會理事長李鴻坤各頒發獎金5000元及獎盃。
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