快訊

豪雨特報！新北大雷雨「國家級警報」響 雙北發布淹水警戒

午後大雷雨釀災情！板橋堤外道積水 車輛拋錨駕駛「受困車內」

地牛翻身！下午3時10分花蓮近海規模4.3地震 最大震度2級

嘉藝之星青少年才藝競賽熱鬧登場 新港國中國標舞奪冠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉藝之星青少年才藝競賽今登場，19組表演者輪番上陣演出。記者黃于凡／攝影
嘉藝之星青少年才藝競賽今登場，19組表演者輪番上陣演出。記者黃于凡／攝影

嘉藝之星嘉義縣青少年才藝競賽今天熱鬧登場，19組表演團體輪番上陣，有炫技的無人機熱舞秀，也有技藝精湛的國標舞、小提琴和二胡演出，吸引逾千人到場參加。縣長翁章梁參加決賽頒獎，表揚孩子多才多藝，鼓勵青少年善加利用暑假規畫行程，讓娛樂與學習並進。

救國團民雄團委會協辦，魔術師亞瑟、魔術師火龍果、造型氣球玲玲老師現身協同中學，演出精彩氣球特技秀、飛鴿魔術秀，還有小孩子最喜歡的造型氣球，表演者在台上折氣球與孩子互動，猜中氣球造型就能直接帶回家，小孩子全都一擁而上衝到台前。

第1名為新港國中學生吳恩妤、吳家琳、余冠妤、陳語彤、陳宥蓁、林頌凡、林筠凡、張晏慈「國標舞」演出，縣長翁章梁頒發獎金2萬元及獎盃。第2名為永慶高中國中部學生韓孟樹「笙」演奏、華岡藝校學生張家瑜「小提琴」演奏，警察局長林宏儒、民雄鄉長林于玲頒發獎金1萬元及獎盃。

第3名共錄取4名選手，包括永慶高中學生蔡昕彣「鋼琴」演奏、東石國中學生林承宇「鋼琴」演奏、忠和國中學生梁右群「電吉他」演奏、大同國小學生簡薏芬「小提琴」演奏。由嘉義縣創新創業協會理事長陳振寬、議員林岱杰、簡嘉億及警友會理事長李鴻坤各頒發獎金5000元及獎盃。

嘉義縣警察局少年隊舉辦嘉藝之星才藝競賽，鼓勵青少年培養興趣、展現才藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局少年隊舉辦嘉藝之星才藝競賽，鼓勵青少年培養興趣、展現才藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局少年隊擺攤展示各種毒品模型，提醒民眾注意預防青少年使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局少年隊擺攤展示各種毒品模型，提醒民眾注意預防青少年使用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局少年隊舉辦嘉藝之星才藝競賽，鼓勵青少年培養興趣、展現才藝。記者黃于凡／攝影
嘉義縣警察局少年隊舉辦嘉藝之星才藝競賽，鼓勵青少年培養興趣、展現才藝。記者黃于凡／攝影
魔術師火龍果今在嘉藝之星舞台，帶來精彩魔術表演。記者黃于凡／攝影
魔術師火龍果今在嘉藝之星舞台，帶來精彩魔術表演。記者黃于凡／攝影
造型氣球玲玲老師今在現場折氣球，吸引小孩子興奮湧上台前搶答。記者黃于凡／攝影
造型氣球玲玲老師今在現場折氣球，吸引小孩子興奮湧上台前搶答。記者黃于凡／攝影

嘉義

延伸閱讀

行政院推打詐1.5版本 嘉縣長翁章梁指示成立民雄打詐隊

相關新聞

全運會首場賽事台南登場 熱血足球踢出開賽第一球

2023年全國運動會今開跑，從20日至26日於台南市立足球場及新營田徑場分別進行男子足球及女子足球賽事，之前雖受到大雨影...

農曆7月部分行業「度小月」 它卻迎來旺季還假日趕工

農曆七月因民俗忌諱，如售屋、汽車等行業會暫時受到影響，將此時視為「渡小月」。不過因此時祭拜、普度儀式遍布各地，因此相關的...

嘉市打造科技力 VR、AR進駐巷弄 讓市民感受有趣數位生活

嘉義市打造城市科技力，2020年至今數位行動教室已走訪嘉義市81里，市府並於嘉義文化創意產業園區辦理「數位巡迴體驗日」活...

水公司明起連5天施工！吳鳳北路刨鋪路面 用路人記得改道

嘉義市吳鳳北路是市區重要南北向道路，明天自來水公司將1連5天進場施作吳鳳北路（中山路至林森路間）汰換管線工程路面刨鋪，雖...

台南鑽七娘媽亭「轉大人」 孫謝恩式擁抱 阿嬤竟哭了

今年8月22日是農曆7月7日，也是俗稱的七夕情人節，安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活...

迎來甘霖！曾文水庫蓄水率6成7 南水局盼再蓄升

曾文水庫集水區於7、8月迎來甘霖，近1個月增加超過半座水庫容量，與烏山頭水庫合計蓄水量逼近4億立方公尺，南區水資源局採調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦