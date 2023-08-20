快訊

豪雨特報！新北大雷雨「國家級警報」響 雙北發布淹水警戒

午後大雷雨釀災情！板橋堤外道積水 車輛拋錨駕駛「受困車內」

地牛翻身！下午3時10分花蓮近海規模4.3地震 最大震度2級

大熱天不必到風景區人擠人 雲林推共玩日就近善用公園

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，不必大熱天到風景區人擠人，照樣玩得很開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，不必大熱天到風景區人擠人，照樣玩得很開心。記者蔡維斌／攝影

周末假日不用跑很遠，精彩就在家附近！雲林縣政府推出「親子減碳好好運動共玩日」，鼓勵父母陪伴孩子遠離3C走進公園共創美好，首場今天在土庫鎮登場，以「我的公園我照顧」為主題，讓一家人跑跳放電，更攜手坺草撿垃圾、開辦二手玩具市集，讓孩子玩出精彩與成長。

雲林首場「好好共玩日」在土庫長青公園登場，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱帶領敲響大鑼揭開序幕，這場以「我的公園我照顧」為主題的共玩活動，先帶領孩子動手維護公園環境，撿垃圾拔除雜草，培養孩子對環境的關懷和責任，一連串的活力暖身帶動跳，全家一起跑跳放電樂淘淘。

縣長張麗善表示，看到父母帶著小孩在綠地奔跑玩樂，她也很開心，共玩日的推動，導入聯合國永續發展指標(SDGs)，培養小孩減碳永續的生活意識，讓雲林與未來接軌，該活動第一波將在完成整修的土庫長青公園和馬光老人會公園率先辦理7個場次，未來也將陸續推展到各鄉鎮，讓大家看見自己家鄉的美好。

土庫鎮長陳特凱也表示，縣府和公所合作把長青公園打造成球場、遊樂場、健身場的「全齡園區」，建構全齡共融的環境，讓長青公園不僅只是長輩休閒散步的場所，更是孩子玩樂的天堂，假日不必再大老遠跑到風景區人擠人，就近在自己家鄉的綠園遊玩，也一樣玩得開心，安全又方便。

陳特凱說，未來7場公園共玩日，將有益智闖關更有「免廢、免費、免交換」的二手玩具屋和市集，並結合節慶舉辦三代同堂運動會、食農教育親子手作餐及萬聖節派對，一路帶大家玩到年底。

首場共玩日吸引上百家戶參與，大人小孩在綠地追逐玩耍，歡笑不斷，幾位老人家也說，原本只有老人健身的公園變身為孩子國，多了歡樂聲，增添不少活潑朝氣。

雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，首場共玩在土庫長青公園開鑼登場，雲林縣長張麗善也陪小孩玩。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，首場共玩在土庫長青公園開鑼登場，雲林縣長張麗善也陪小孩玩。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，土庫鎮長陳特凱和孩子大玩高舉飛空樂，逗得孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，土庫鎮長陳特凱和孩子大玩高舉飛空樂，逗得孩子超開心。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，首場共玩在土庫長青公園開鑼登場。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣府和土庫鎮公所舉辦親子共玩日，鼓勵民眾在完成整修的公園就近玩樂，首場共玩在土庫長青公園開鑼登場。記者蔡維斌／翻攝
除了玩樂也教小朋友拔著撿垃圾，培養愛護自己公園的好習慣。記者蔡維斌／攝影
除了玩樂也教小朋友拔著撿垃圾，培養愛護自己公園的好習慣。記者蔡維斌／攝影

雲林 張麗善 親子

延伸閱讀

全台第一個掛出與侯友宜聯合看板 張麗善：團結才能政黨輪替

全台首座侯友宜聯合看板曝光 雲林縣長張麗善：沒有分裂本錢

北基隆、南虎尾來了 虎尾中元祭今開跑　

影／侯友宜與張榮味何時見？ 張麗善：會啦！總有一天一定會見

相關新聞

全運會首場賽事台南登場 熱血足球踢出開賽第一球

2023年全國運動會今開跑，從20日至26日於台南市立足球場及新營田徑場分別進行男子足球及女子足球賽事，之前雖受到大雨影...

農曆7月部分行業「度小月」 它卻迎來旺季還假日趕工

農曆七月因民俗忌諱，如售屋、汽車等行業會暫時受到影響，將此時視為「渡小月」。不過因此時祭拜、普度儀式遍布各地，因此相關的...

嘉市打造科技力 VR、AR進駐巷弄 讓市民感受有趣數位生活

嘉義市打造城市科技力，2020年至今數位行動教室已走訪嘉義市81里，市府並於嘉義文化創意產業園區辦理「數位巡迴體驗日」活...

水公司明起連5天施工！吳鳳北路刨鋪路面 用路人記得改道

嘉義市吳鳳北路是市區重要南北向道路，明天自來水公司將1連5天進場施作吳鳳北路（中山路至林森路間）汰換管線工程路面刨鋪，雖...

台南鑽七娘媽亭「轉大人」 孫謝恩式擁抱 阿嬤竟哭了

今年8月22日是農曆7月7日，也是俗稱的七夕情人節，安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活...

迎來甘霖！曾文水庫蓄水率6成7 南水局盼再蓄升

曾文水庫集水區於7、8月迎來甘霖，近1個月增加超過半座水庫容量，與烏山頭水庫合計蓄水量逼近4億立方公尺，南區水資源局採調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦