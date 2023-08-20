大熱天不必到風景區人擠人 雲林推共玩日就近善用公園

周末假日不用跑很遠，精彩就在家附近！雲林縣政府推出「親子減碳好好運動共玩日」，鼓勵父母陪伴孩子遠離3C走進公園共創美好，首場今天在土庫鎮登場，以「我的公園我照顧」為主題，讓一家人跑跳放電，更攜手坺草撿垃圾、開辦二手玩具市集，讓孩子玩出精彩與成長。

雲林首場「好好共玩日」在土庫長青公園登場，雲林縣長張麗善、土庫鎮長陳特凱帶領敲響大鑼揭開序幕，這場以「我的公園我照顧」為主題的共玩活動，先帶領孩子動手維護公園環境，撿垃圾拔除雜草，培養孩子對環境的關懷和責任，一連串的活力暖身帶動跳，全家一起跑跳放電樂淘淘。

縣長張麗善表示，看到父母帶著小孩在綠地奔跑玩樂，她也很開心，共玩日的推動，導入聯合國永續發展指標(SDGs)，培養小孩減碳永續的生活意識，讓雲林與未來接軌，該活動第一波將在完成整修的土庫長青公園和馬光老人會公園率先辦理7個場次，未來也將陸續推展到各鄉鎮，讓大家看見自己家鄉的美好。

土庫鎮長陳特凱也表示，縣府和公所合作把長青公園打造成球場、遊樂場、健身場的「全齡園區」，建構全齡共融的環境，讓長青公園不僅只是長輩休閒散步的場所，更是孩子玩樂的天堂，假日不必再大老遠跑到風景區人擠人，就近在自己家鄉的綠園遊玩，也一樣玩得開心，安全又方便。

陳特凱說，未來7場公園共玩日，將有益智闖關更有「免廢、免費、免交換」的二手玩具屋和市集，並結合節慶舉辦三代同堂運動會、食農教育親子手作餐及萬聖節派對，一路帶大家玩到年底。