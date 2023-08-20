全運會首場賽事台南登場 熱血足球踢出開賽第一球

2023年全國運動會今開跑，從20日至26日於台南市立足球場及新營田徑場分別進行男子足球及女子足球賽事，之前雖受到大雨影響，但場地及設施整修後以全新面貌迎接賽事，副市長葉澤山到場觀賽，也代表市長黃偉哲預祝選手勇奪佳績。

台南市政府表示，今年10月的全國運動會是明年「台南400」系列體育活動的前哨戰，也是我國最高等級的綜合性運動賽會。南市睽違16年再次承辦全國運動會，計舉辦30種必辦項目及滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球及卡巴迪等5種選辦項目。首項賽事由足球揭開序幕，男子足球及女子足球賽事分別於台南市立足球場及新營體育場舉行，來自全國15縣市、450位隊職員同場競技，歡迎全國民眾一起來台南為選手們加油。

體育局長陳良乾說，南市自去年4月獲得承辦權後積極規畫場館設施整建及賽事，以足球場為例，從刨除表面硬泥，鋪上混合陶瓷土的溪沙，再做基地整平和調整洩水坡度並新植百慕達草。同時，埋設加速排水的透水網管及自動噴灑水設系統維護後續草皮；配合夜間賽事及訓練，提升整體夜間照明，也重新粉刷棚架及增設150席座椅、增加消防設備及無障礙衛浴空間，讓市立足球場提供職業球隊最安全完善的訓練環境，提供球迷有更佳的觀賽體驗和運動空間

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