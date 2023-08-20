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嘉市打造科技力 VR、AR進駐巷弄 讓市民感受有趣數位生活

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
現場展示社區數位學習的成果。記者李宗祐／攝影
現場展示社區數位學習的成果。記者李宗祐／攝影

嘉義市打造城市科技力，2020年至今數位行動教室已走訪嘉義市81里，市府並於嘉義文化創意產業園區辦理「數位巡迴體驗日」活動，有時下最夯的VR、AR、AI科技動感體驗及數位工作坊課程現場教學攝影密技，吸引假日民眾遊玩體驗。市長黃敏惠表示，在巷弄就可以感受數位科技原來就在生活中。

黃敏惠表示，No.600 培養皿是嘉義市民全齡數位學習課程主要推手，因應科技不斷與時俱進，將最新科技議題融入課程，打破年齡限制、拉近世代間的數位落差，深入鄰里開設適合長者數位工作坊，讓長者輕鬆學習運用新科技實現自我，培養全嘉科技力也玩轉數位科技。

為打造嘉義市成為科技共融的樂齡勇壯城，今年首創數位巡迴服務，將現場VR、AR、AI新興科技帶進社區，就近提供智慧應用服務，用科技讓生活更便利，在巷弄就可以感受數位科技原來就在生活中。

智慧科技處長郭軒志表示，No.600 培養皿開設不同年齡所需數位課程，市民可依照自身需求選擇適合的學習資源，行動教室2020年至今已走訪嘉義市81里，逐步邁向一里一課程目標。本計畫成果於2022年榮獲「台灣永續行動獎-教育品質-金獎」及「健康城市暨高齡友善城市-創新獎」雙項肯定。

郭軒志表示，今日將數位巡迴服務搬進文創園區，舉辦體驗活動讓市民與科技零距離互動，未來將持續關注最新科技發展，開設最夯的數位課程服務，打造翻轉資深智慧與年輕衝勁活力的共學共好場域。

市民透過AR跳健康操即時對比動作精準度達到健身效果，戴上VR眼鏡跟隨音樂揮舞光劍，體驗虛擬世界聲光饗宴，與AI機器人對話互動，現場也有多樣科技互動體驗關卡與市民盡情同樂感受數位科技。

民眾反應熱絡，有長輩體驗後興奮表示，一開始會害怕用壞不敢使用，但在講師講解及協助下，發現原來科技這麼簡單好玩，AI機器人還會互動跳舞揪古錐，這些設備要去哪裡買，想跟家人一起分享科技的有趣。

智慧科技處表示，今年度「No.600培養皿-玩轉數位學習課程」已陸續開課中，想深入學習課程的民眾，歡迎至嘉義市政府有事青年實驗室官方網站報名參加。

嘉義市長黃敏惠與數位攝影學員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與數位攝影學員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與工作坊學員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與工作坊學員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義文化創意產業園區辦理「數位巡迴體驗日」活動，吸引民眾熱絡參與。記者李宗祐／攝影
嘉義文化創意產業園區辦理「數位巡迴體驗日」活動，吸引民眾熱絡參與。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠與AI機器人互動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠與AI機器人互動。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠體驗體感遊戲。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠體驗體感遊戲。圖／嘉義市政府提供
現場排隊體驗的民眾。記者李宗祐／攝影
現場排隊體驗的民眾。記者李宗祐／攝影

嘉義

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