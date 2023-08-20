水公司明起連5天施工！吳鳳北路刨鋪路面 用路人記得改道
嘉義市吳鳳北路是市區重要南北向道路，明天自來水公司將1連5天進場施作吳鳳北路（中山路至林森路間）汰換管線工程路面刨鋪，雖然盡量選在非尖鋒時刻施作，市府與水公司仍呼籲市民提早改道，如需行經該路段，配合現場義交人員交通指示及號誌燈通行，避免交通大打結。
自來水公司五區管理處表示，吳鳳北路（中山路至林森路間）汰換管線工程配合嘉義市政府人行道工程改建施工，全長約450公尺，道路二側埋設∮200mmDIP 配水管合計約940公尺，道路西側埋設∮400mmDIP 幹管約480公尺，預算2730萬元，用戶改接160餘戶。
水公司表示，該工程汰換水管一律採用耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），用戶外線部份亦採用高規格不銹綱波狀管（SSP），耐用年限長達40年以上，除了降低漏水風險，更可穩定區域供水，維護市民用水品質。
管線汰換開挖施工的部分先前已完成，明天開始要進行的是最後的道路刨鋪加封作業。預計於8月21日至8月25日辦理路面刨鋪（遇雨工期順延），施工期間將分四階段執行路口封閉及改道。
市府工務處呼籲，施工期間請用路人儘量避開這路段，如需行經該路段，配合現場義交人員交通指示及號誌燈通行，避免造成交通壅塞。
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