快訊

不再爭論蘋果該不該削皮吃 營養師曝蘋果連皮吃的5大好處

現金不流行了？ 細看台灣三大貪官案 收賄手法如今更進化

柯文哲力挺高虹安 「一人毀全黨」焦慮在民眾黨內蔓延

台南鑽七娘媽亭「轉大人」 孫謝恩式擁抱 阿嬤竟哭了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區開隆宮舉辦做16歲活動，市議員陳怡珍（蹲者左一）、許至椿（蹲者右一）也來同慶。圖／陳怡珍提供
台南市中西區開隆宮舉辦做16歲活動，市議員陳怡珍（蹲者左一）、許至椿（蹲者右一）也來同慶。圖／陳怡珍提供

今年8月22日是農曆7月7日，也是俗稱的七夕情人節，安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活動，轉大人的孩子為父母奉茶，一個親切、溫馨與謝恩的擁抱，把心裡的感恩化作行動。另，開隆宮也辦成年禮，讓孩子鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境，府城喜氣洋洋。

平開台天后宮於的成年禮儀式，先在開台天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王，然後向父母奉茶，然後頭戴狀元帽鑽過「鳥母宮」象徵「轉大人」，接著到觀音亭祭拜觀世音菩薩以及0到7歲兒童守護神大聖爺，再到廣濟宮祭拜8至12歲守護神中壇元帥，接著到安平古堡登王城，象徵步步高升；中午吃魯麵，接著寫許願卡，下午遊覽安平老街、盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿與東興洋行等景點，以及坐船到福爾摩沙遊艇酒店，接受市長的授證。

在奉茶儀式中，孩子表達對父母的孝心，奉茶後擁抱父母，倍顯溫馨感人，有阿嬤也參加，孫子一個擁抱，讓阿嬤流下淚來，也欣喜孫子轉大人了。孩子跪鑽過「鳥母宮」後，由父母牽起，拍照留念，將留下珍貴回憶。

台南唯一台南唯一主祀七娘媽的廟宇開隆宮，今天及22日七夕為97年次肖鼠的16歲少年舉辦4場成年禮活動「做十六歲」成年禮，包括團拜，向七娘媽上香感恩、敬稟感恩狀、鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境等。22日晚上7點舉辦魁星爺擲筊杯拿獎學金、求祈願金卡活動。

民政局長姜淋煌表示，「做16歲」的傳統習俗，也蘊涵著崇天敬神、飲水思源的意義，民間廟宇在七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現了家庭對兒女成長的期盼，並建立青少年對自身及社會的責任感。

台南市安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活動，孩子鑽過「鳥母宮」象徵「轉大人」。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活動，孩子鑽過「鳥母宮」象徵「轉大人」。記者鄭惠仁／攝影

父母 天后宮 七夕

延伸閱讀

七夕典故曝光！被遺忘的「登大人」意涵 北港囡仔爭相參加

他不解「為何子女不想和父母住？」 過來人有感揭1原因

愛情、麵包怎麼選？父母幫付頭期款或「2500萬房子」 網：兩種都不缺錢啊！

以為是遺棄！三歲娃獨留飯店房間「哭著找爸媽」 報警前找到人卻傻眼了

相關新聞

水公司明起連5天施工！吳鳳北路刨鋪路面 用路人記得改道

嘉義市吳鳳北路是市區重要南北向道路，明天自來水公司將1連5天進場施作吳鳳北路（中山路至林森路間）汰換管線工程路面刨鋪，雖...

迎來甘霖！曾文水庫蓄水率6成7 南水局盼再蓄升

曾文水庫集水區於7、8月迎來甘霖，近1個月增加超過半座水庫容量，與烏山頭水庫合計蓄水量逼近4億立方公尺，南區水資源局採調...

台南鑽七娘媽亭「轉大人」 孫謝恩式擁抱 阿嬤竟哭了

今年8月22日是農曆7月7日，也是俗稱的七夕情人節，安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活...

台南海安、國華友愛商圈迎七夕 愈夜愈熱鬧！

台南市中西區海安商圈為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈今明兩天在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島...

民眾批郭綜合醫院前斑馬線畫線違法 南市府允調整號誌

台南市民生路2段郭綜合醫院門口設閃光黃燈路口，畫設有斑馬紋行人穿越道，民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則，該處距國...

打猴痘疫苗 嘉市送巧克力

疾病管制署將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診病例280例，嘉義市衛生局為鼓勵接種猴痘疫苗，在浪漫七夕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦