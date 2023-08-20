台南鑽七娘媽亭「轉大人」 孫謝恩式擁抱 阿嬤竟哭了

今年8月22日是農曆7月7日，也是俗稱的七夕情人節，安平開台天后宮今天舉辦「成功啟航—穿越福爾摩沙」「做十六歲」成年禮活動，轉大人的孩子為父母奉茶，一個親切、溫馨與謝恩的擁抱，把心裡的感恩化作行動。另，開隆宮也辦成年禮，讓孩子鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境，府城喜氣洋洋。

平開台天后宮於的成年禮儀式，先在開台天后宮祭拜開台媽祖與延平郡王，然後向父母奉茶，然後頭戴狀元帽鑽過「鳥母宮」象徵「轉大人」，接著到觀音亭祭拜觀世音菩薩以及0到7歲兒童守護神大聖爺，再到廣濟宮祭拜8至12歲守護神中壇元帥，接著到安平古堡登王城，象徵步步高升；中午吃魯麵，接著寫許願卡，下午遊覽安平老街、盧經堂厝、阿兜仔劍獅、王雞屎洋樓、西㡣殿與東興洋行等景點，以及坐船到福爾摩沙遊艇酒店，接受市長的授證。

在奉茶儀式中，孩子表達對父母的孝心，奉茶後擁抱父母，倍顯溫馨感人，有阿嬤也參加，孫子一個擁抱，讓阿嬤流下淚來，也欣喜孫子轉大人了。孩子跪鑽過「鳥母宮」後，由父母牽起，拍照留念，將留下珍貴回憶。

台南唯一台南唯一主祀七娘媽的廟宇開隆宮，今天及22日七夕為97年次肖鼠的16歲少年舉辦4場成年禮活動「做十六歲」成年禮，包括團拜，向七娘媽上香感恩、敬稟感恩狀、鑽七娘媽亭，狀元騎馬繞境等。22日晚上7點舉辦魁星爺擲筊杯拿獎學金、求祈願金卡活動。