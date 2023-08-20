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迎來甘霖！曾文水庫蓄水率6成7 南水局盼再蓄升

中央社／ 台南20日電
經濟部水利署南區水資源局今天上午8時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量3億4080萬立方公尺、蓄水率67. 24%。／南部水資源局提供
經濟部水利署南區水資源局今天上午8時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量3億4080萬立方公尺、蓄水率67. 24%。／南部水資源局提供

曾文水庫集水區於7、8月迎來甘霖，近1個月增加超過半座水庫容量，與烏山頭水庫合計蓄水量逼近4億立方公尺，南區水資源局採調控出水，為汛期結束後農業灌溉等用水準備。

經濟部水利署南區水資源局今天上午8時觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量3億4080萬立方公尺、蓄水率67. 24%，相連通的烏山頭水庫蓄水量5762萬立方公尺、蓄水率72.74%，2座水庫合計蓄水量3億9842萬立方公尺。

與上個月同期相較，曾文水庫蓄水量增加約2億6000萬立方公尺，約等於半座水庫容量；而台南另一主要水庫南化水庫，今天上午8時蓄水量8909萬立方公尺、蓄水率99.55%。

由於曾文-烏山頭水庫灌區今年1、2期稻作都因水情不佳停灌，農民大多期待明年第1期作能恢復供灌，農田水利署嘉南管理處初步評估，依以往經驗研判，1期作灌溉約需2億立方公尺水量，另外今年還有秋季雜作供灌計畫需要約4000萬至5000萬立方公尺。

農水署嘉南管理處評估，水庫除了農業灌溉還要供應民生及產業等用水，如果秋季雜作與明年1期作都供灌，再把明年汛期來臨前的春季雜作灌溉所需用水算進去，曾文與烏山頭水庫蓄水量應該再多一些比較保險，各項灌溉計畫會由農業部通盤檢討後評估決定。

南區水資源局指出，目前台南以全力蓄升曾文與烏山頭水庫蓄水量操作原則，優先由南化水庫出水，積極調控，並希望民眾維持節水習慣。

烏山頭水庫 曾文水庫集水區 水資源

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