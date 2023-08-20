台南海安、國華友愛商圈迎七夕 愈夜愈熱鬧！

台南市中西區海安商圈為迎接浪漫的七夕情人節，海安商圈今明兩天在海安路民生至友愛街路段舉辦「虎翔市集Ｘ七夕情人月 甜蜜登島」市集，完成集點打卡有送好禮與抽獎活動；國華友愛新商圈也將在今天推出「老派美食約會X漫步電影里」活動，現場有街頭藝人表演、情歌LIVE演唱及DJ古著露天舞池派對。

市長黃偉哲表示，為提升台南商圈經濟，市府經發局每年透過商圈專案輔導計畫協助各商圈發展在地特色，辦理多元主題活動，今年國華友愛新商圈首次以電影里老派約會為主題，將七夕的情人節元素結合國華街過往50至90年代興盛時代的約會盛況重現回憶，讓客深刻體會到電影里當時響亮的名氣，也能到商圈裡的夫妻樹及戎館等地點朝聖，在充滿散步美食的街道上重溫老派約會的感受。

海安商圈自今年2月以「甜點生活日」、6月「虎翔市集-龍粽登場」等活動上場後好評不斷，為商圈帶來實質人潮及業績，未來海安商圈還有10月「萬聖節」、12月「聖誕節」等大型活動將接力熱鬧登場。