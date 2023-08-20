打猴痘疫苗 嘉市送巧克力

疾病管制署將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診病例280例，嘉義市衛生局為鼓勵接種猴痘疫苗，在浪漫七夕情人節前夕推出，凡於明天起8月20日至26日至猴痘疫苗合作院所接種猴痘疫苗，贈送精美巧克力，希望提高接種率加強保護力。

衛生局指出，只要符合「近1年有風險性行為者（多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等），都是屬於感染猴痘的高風險族群；過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者」，都應盡速完成接種2劑的猴痘疫苗，以達到最佳保護力。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師國內外旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

衛生局也提醒，在體驗「愛」滋味時，也別讓自己與伴侶暴露在感染愛滋病毒的風險中，與伴侶落實全程戴套的安全性行為及進行愛滋篩檢，保持安全性行為才能讓感情安全加溫，保護自己跟伴侶，讓浪漫有愛無礙。

愛滋病毒的感染風險不會因性別、性傾向而有不同，發生親密行為時應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，預防感染性傳染病。