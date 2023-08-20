合法掩護非法…濫倒集團分工 南下倒土方

雲林縣沿海鄉鎮近日總出現陌生砂石車，當地居民觀察並非新工程動工的車輛報警處理，北港警分局獲報以車追人，持續追查發現竟是傾倒廢土集團勾結合法土資場，將大批土木、營建廢棄建築混合物等載到彰雲嘉地區傾倒，涉案10人16日移送法辦，其中5人羈押禁見。

據報案人指稱，水林鄉產業道路最近頻有陌生大型車輛進出，車上還載滿疑似廢土的土方，警方、縣府環保局稽查人員等趕往現場，果然逮到3輛砂石車正要開往不詳地點傾倒，其中2輛車是來自北部。專案小組追查北部一個非法傾倒廢土集團以「合法掩護非法」，透過具合法廢棄物清除許可的運輸車隊，涉嫌從台61線一路南下到彰雲嘉地區偷倒。

專案小組追查到台北北投的土資場、辦公處所搜索，查扣內帳及3部監視器主機、5部電腦主機與現金12萬5000元等證物，也清查該土資場的販賣聯單、繞場等偽造不實聯單，及雇用失聯移工、漏開發票等違法行為，初估獲利上千萬元。包括司機、車隊負責人、建材行負責人、土資場負責人及班長共10人涉案，5人經雲林地院裁定羈押，其餘交保。

檢方指出，因廢棄土方去化成本高，有些不肖業者以「免費提供乾淨土、協助整地」為餌，接洽農地、魚塭所有人，提供土地傾倒廢土，若誤信上當將嚴重影響國土保育，呼籲民眾勿隨意輕信「合法土方來源、為乾淨土」等說詞，如有農牧用地改良、變更使用，應依法向農業處等單位提出申請。