台南大益夜市復活 繳罰單才能營業

台南夜市是觀光客愛造訪景點，更有「大大武花大武花」一周營業口訣，但有不少違法爭議，位在台南紡織購物中心對面的「大益夜市」，經多年紛擾，業者向市府夜市審議委員會提申請，日前審查通過公告1個月，但仍要取得「設置許可」才能營業；議員批業者違規營業在先，罰單也不繳，申請夜市竟准了；市場處說明，在審查設置許可前會要求業者繳納，繳完才會給許可。

另大東夜市租約8月31日到期，市府辦理招標結果原業者未得標，市場處說，原業者取得市農會用地租約，約占3分之1，會沿用「大東夜市」營業；市府土地部分以2500萬元標出，若得標者也想經營夜市而提出夜市申請，原大東夜市的範圍應就會出現2個夜市。

大益夜市是2022年向軍方承租商業用地經營，但被檢舉不符法規，遭市場處裁罰並勒令停業，業者持續提出申請，台南市場處日前召開審查會，市府消防、交通、衛生、環境等單位及專家學者原則通過並公告周知。

市場處指出，委員們認為大益夜市設在商業區，相對於多數夜市位在公共設施保留區、住宅區或馬路上，未有不核准的理由，且業者也依要求自設停車場，公告期間收集各方意見，會再開會決定是否同意設置。

市議員蔡育輝質疑，大益夜市先前違規營業，市府開了罰單、業者不繳，申請夜市竟然准了？請檢調好好查一查；市場處回應，大益夜市先前未許可設置逕行營業，依據台南市攤販管理自治條例連續開罰，在審查設置許可時，會要求業者須先繳納所有罰單。

另大東夜市所在土地由台南市及市農會共同持有，市場處指出，先前也輔導大東夜市申請合法，因委員要求自設停車場才沒有通過申請，原承租業者有租到市農會土地，應會沿用大東夜市的名稱繼續營業，而市有地部分，得標者尚未提出申請。