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嘉義雙潭星光路跑 5千人愜意夜跑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）為雙潭路跑活動領跑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）為雙潭路跑活動領跑。圖／嘉義市政府提供

嘉義雙潭星光路跑今晚開跑，有5017名跑者參與，用運動征服雙潭，這也是在取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證後，舉辦的首場路跑。嘉義市長黃敏惠表示，沿途穿越嘉義市雙潭地標，更有絕美湖光山色和森林美景，讓跑者健身、賞景兩相宜。

「嘉義雙潭星光路跑」今年是連續第2年舉辦，夜跑活動在老天爺幫忙下雨後天晴、氣溫涼爽，伴隨黃金晚霞與徐徐晚風，不論是參加14K是挑戰路跑組或是6.5K健康休閒組，都能愜意參賽。

黃敏惠表示，「嘉義雙潭星光路跑」賽事路線坡度起伏，具有一定挑戰性，沿途穿越嘉義市雙潭地標，有湖光山色和森林美景，所有跑者們盡自己的能力盡情奔跑，愛怎麼跑就怎麼跑，即使是走完全程，也能欣賞嘉義最美的風景。期許成功形塑「嘉義雙潭星光路跑」品牌，未來能舉辦更多路跑活動，甚至國際級賽事，吸引路跑同好前來嘉義市運動、觀光，行銷嘉義。

雙潭星光路跑活動現場設有許多美食、文創攤位，執行單位全統運動用品總經理余俊芳表示，本屆夜跑賽事以經典遊戲貪食蛇為元素，以俏皮的方式呈現嘉義市每一年都不斷地進步與成長，「CHIAYI」的字眼連結嘉義著名的城市風貌，與夏夜嘉年華的歡快感貫穿整組物資設計，包括嘉義限定戶外摺疊月亮椅以及超細纖維速乾浴巾。

路跑活動LOGO，以奔放有活力的「嘉」字，顯現嘉義市政府對於運動經濟的期待與重視，更展現嘉義運動產業的蓬勃發展，讓所有跑者都能徜徉在嘉義市這座充滿人情味的幸福城市，探索美景和特色美食。

「嘉義雙潭星光路跑」有超過５千名跑者參與。圖／嘉義市政府提供
「嘉義雙潭星光路跑」有超過５千名跑者參與。圖／嘉義市政府提供
「嘉義雙潭星光路跑」起跑。圖／嘉義市政府提供
「嘉義雙潭星光路跑」起跑。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）與來賓為活動鳴笛開跑。
嘉義市長黃敏惠（中）與來賓為活動鳴笛開跑。
途經嘉義市蘭潭噴泉美景。圖／嘉義市政府提供
途經嘉義市蘭潭噴泉美景。圖／嘉義市政府提供

嘉義 路跑 運動

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