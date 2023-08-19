南市再增60例本土登革熱累積1620例 擴大22區都有案例

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診60例本土登革熱確診病例，目前累積本土病例為1620例，今日60例分布狀況為永康區20例，東區10例，安南區8例，仁德區5例，南區4例，北區、中西區及安平區各3例，歸仁區、新化區、南化區及左鎮區各1例，年齡介於13歲至85歲，57例是由診所或醫院通報確診，3例由防治中心擴大採檢發現。

防治中心主任蘇世斌表示，登革熱防疫是市府目前最當務之急的工作，現代人生活型態改變，人口移動迅速，全台南各區屬一日生活圈內，均有登革熱疫情發生風險，目前南市已有22個區曾出現本土確診病例，提醒每區都應提高警覺，加強平時防疫整備，倘有確診病例出現應即刻動員化學防治措施，防微杜漸，避免疫情持續蔓延擴散。

另目前疫情嚴峻的區域，因每區人口結構、生活型態、建築物類型及地形地物皆不盡相同，也應追根究柢找出隱藏孳生源所在，因地制宜擬定防治策略，方能對症下藥達成良好防疫成效，並勉勵大家同心協力、團結合作，共同為臺南市民健康努力。

鑑於登革熱疫情持續嚴峻，登革熱防治中心今日辦理施藥人員教育訓練，共有區公所及登革熱防治中心學員46人參訓，課程內容包含病媒防治及環境用藥相關法規、環境衛生用藥安全、藥品稀釋處理、熱霧機操作及維護等專業科目，幫助各區培育化學防治人才，提升各區即戰力，共同抵禦登革熱疫情蔓延。