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「in台南．無影藏」影像競賽 20部入圍影片揭曉

中央社／ 台南19日電

台南市政府今天公布2023「in台南．無影藏－台南市文化資產影像競賽」3類20部入圍影片，預定9月24日再宣布及頒獎給9部得獎影片。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，今年邁入第5屆，逾100件作品參賽，參賽者來自台灣、日本、馬來西亞、新加坡、香港、美國等，拍攝主題豐富，從常見的廟會進香、醮典、藝陣、傳藝，到生活化的打鐵店、老戲院、帆布行、自然人文與環境地景。

文化局表示，今年作品類型雖以紀錄片為大宗，但也有新興網路節目類作品、動畫、新聞專題報導及互動VR實驗片參賽，以入圍作品「立志老男孩-西羅殿大二爺神開箱」為例，就是採YouTube影片形式，開箱介紹台南西羅殿大二爺金身，同時帶入神像修復過程與細節，突破過往文資紀錄框架，徹底打開「文資影像力」。

文化局9月16日將在台南文化中心舉辦首場全國巡迴放映會，之後也將在台北、桃園、台中、雲林、高雄等地巡迴放映入圍作品與映後座談。其中桃園市土地公文化館、台中市圖沙鹿深波分館、雲林他里霧文化園區-68電影館，將完整播放20部入圍影片，另舉辦2場校園巡迴講座。

2023「in台南．無影藏－台南市文化資產影像競賽」20部入圍影片，分別為動畫類：「游墓」、「艄」、「紅蛋」3部。紀錄類：「生生長河」、「安平媽祖上香山」、「做陣來舞弄」、「逆時光藝術」、「蔡草如：神話、戲台與逆光赤城」、「紅緞幕後」、「學甲上白礁」、「跟著水牛去散步」、「藝閣人生」、「尋根」、「紀路」、「樹子脚鶴逗陣」、「百年之後」、「鬼才畫師廖慶章」、「鐵．定型」、「金獅傳藝」等16部。網路節目類：「立志老男孩-西羅殿大二爺神開箱」1部。

台南 影片 文化資產

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