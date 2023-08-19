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觀光工廠、商圈串聯在地農產 嘉義縣購物節10月將推出

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎地區農會今天於林鐵竹崎火車站前辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售」推廣地方農特產。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎地區農會今天於林鐵竹崎火車站前辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售」推廣地方農特產。圖／嘉義縣政府提供

近年嘉義縣各觀光工廠帶來大量觀光人潮及商機，為歡慶大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦「歡樂嘉義GOGO嘉年華」呈現在地特產、觀光工廠及各商圈美食產業特色；另竹崎地區農會也於林鐵竹崎火車站前辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售活動」；縣長翁章梁表示，去年嘉義縣購物節最終消費金額達2.2億元，今年購物節已籌備中，預計10月推出。

嘉年華串聯嘉義在地觀光特色，包含余順豐花生、品皇咖啡、旺萊山鳳梨酥、冷研氣泡飲料、老楊方塊酥及鈴蘭碗粿，觀光工廠欣欣水泥森活園，推出水泥冰淇淋及水泥牌小抱枕相當可愛，吸引親子拍照。

翁章梁表示，就任縣內商圈數從一個發展至近今達10個，許多新興觀光工廠陸續開幕，吸引全台遊客前來參觀創造商機，期望商圈規模在持續擴大下，與觀光工廠相互串聯，形成更完善的觀光資源。

翁章梁指出，去年嘉義縣購物節成效佳，期間店家營業額成長近3成，僅兩周開跑就達消費破億目標，最終消費金額達2.2億元，今年購物節已籌備中，預計10月推出，最大獎保密中。

竹崎農產展售會達40家參與，沿路品嘗高山茶與咖啡、酪梨、黃金果、龍眼等在地特產；翁章梁說，藉由行銷能讓生產者與消費者面對面直接對話，更在觀音瀑布、阿里山小火車及親水公園觀光帶動下，帶動遊客深入竹崎旅遊，購買優質農產。

民進黨嘉縣山區立委參選人陳冠廷表示，嘉義地區工業結合服務業及觀光業已是趨勢，很多年青人接棒帶領觀光工廠成為風潮，未來山海區不管是咖啡豆或雜糧花生等產業，在文化觀光推展上一定更加順遂。

大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今在嘉縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華，吸引親子們參加。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今在嘉縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華，吸引親子們參加。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今在嘉縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華，欣欣水泥森活園創意推出水泥牌小抱枕。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今在嘉縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華，欣欣水泥森活園創意推出水泥牌小抱枕。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華。記者呂慧瑜／攝影
大嘉義觀光工廠邁入20周年，今天在縣府前草坪辦歡樂嘉義GOGO嘉年華。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣竹崎地區農會今天於林鐵竹崎火車站前辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售」推廣地方農特產。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣竹崎地區農會今天於林鐵竹崎火車站前辦「崎聚果鄉暨文旦農遊體驗及展售」推廣地方農特產。圖／嘉義縣政府提供

觀光工廠 嘉義 翁章梁 農會

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