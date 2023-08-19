南市郭綜合醫院門口行穿線「非法劃設」 騎士批吸金陷阱

台南市民生路2段郭綜合醫院門口前閃光黃燈路口，劃設有斑馬紋行人穿越道，但民眾質疑違反道路交通標誌標線號誌設置規則「距最近行人穿越設施不得少於200公尺」，但距國華街行穿線根本不到200公尺，政府「違法」在先，且路口形成「陷阱」，許多機車騎士被開罰單，批如同「吸金陷阱」，交通局強調劃設符合法規，但同意調整號誌。

民眾指出，依道路交通標誌標線號誌設置規則第186條，斑馬紋行人穿越道線，設於道路中段行人穿越眾多的地點，「但距最近行人穿越設施不得少於200公尺」，該路段不到200公尺就有國華街行人穿越道，劃設已經違法在先，再加上只有閃光黃燈沒有紅綠燈與明顯警示標語，車流頻繁，機車族順著車流直行「壓線」，就會收到紅單吃悶虧。

南市交通局表示，雖然行穿線有不得少於200公尺的規定，但依「市區道路及附屬工程設計規範」第4章道路交叉設計，中央分隔帶開口相關規定，寬度8公尺以上之橫交道路、有行人穿越需求、備有救護車之醫院大門口、消防隊等，符合開設缺口規定；民生路郭綜合醫院前的缺口符合鄰近醫院大門口，穿越民生路往來就醫民眾需求大的規定。

據指出，民生路該處缺口是20多年前就設置，因前後就有西門路和國華街口，短短一段路三處缺口才引發爭議，交通局表示，當初設置的原因已不可考，但應該是因應民眾就醫及國華街人潮的需求，斑馬紋行人穿越道線係依道路標線標誌號誌設置規則劃設，考量行人穿越安全，現場已設置斑馬紋行人穿越道線、當心行人標誌及閃光號誌等，相關交通設施明確提醒用路人遵循。