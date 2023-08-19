影／蘆竹溝蚵學園區錄下詭異關窗 邱永仁：關心生態卡重要

台南北門蘆竹溝蚵學園區內監視器昨天錄下一段詭異畫面，18日下午林業署嘉義分署保育科人員與台南社大教師莊孟憲到訪，參觀園區環境，包括生態養殖池內復育的「夫妻魚」鱟及產下的卵，讓人嘖嘖稱奇，但更妙的是，眾人在室內聊天時，有人拿起手機想要側拍畫面，一旁的關上的窗戶卻突然緩緩打開，在場的人都嚇了一跳，加上現在又是農曆七月，難免引發聯想。

蚵學園區負責人邱永仁說，蘆竹溝靠海風大，加上紗窗比較輕才會如此，如果動的是玻璃窗，那就比較「有趣」了。

原本是南科科技人的邱永仁，回到故鄉北門蘆竹溝接手家中養蚵事業，以「蚵記仁」行動燒烤車打響名號，近年來又投入積蓄、貸款打造「蚵學園區」，推廣生態觀光、環境永續、地方產業等，「蚵學園區」有室內空間可以辦活動。

外面則有他設計的小型生態養殖池，之前養龍蝦，現在則飼養有「夫妻魚」、「活化石」稱號的鱟，目前池中有3隻公鱟、2隻母鱟，之前還產下近百顆卵，現在撈起約80顆集中放在水族箱，每日更換海水等待孵化，未來將視情況野放。

鱟的復育計畫也在邱永仁的國小母校三慈國小進行中，成為該校學生的生態課程，台南社大教師、蛙趣自然生態顧問有限公司執行長莊孟憲與校方合作，由國立海洋科技館提供鱟卵，孵出的鱟有20隻，目前則有10隻，存活率約5成，孩子們細心呵護中。