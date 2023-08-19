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台南夜市大變革！大益夜市將復活 、大東恐「鬧雙胞」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
位在平實營區的大益夜市向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過。圖／取自大益貨櫃市集
位在平實營區的大益夜市向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過。圖／取自大益貨櫃市集

夜市已是觀光客到台南必造訪景點，台南夜市還有「大大武花大武花」的一周口訣，但也有不少未合法夜市的爭議，位在台南紡織購物中心對面的「大益夜市」，經過多年紛擾，業者向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過，台南市市場處17日起公告期1個月，但最後還要取得「設置許可」才能營業。

另外知名大東夜市租約將到期，市府財稅局辦理招標結果原業者未得標，市場處說，原業者取得市農會用地租約，約占3分之1，會沿用「大東夜市」營業；另外市政府所有土地部分，被高雄市人以2500萬元得標，若提出夜市申請，原大東夜市的範圍應就會出現2個夜市。

「大益夜市」位在南紡購物中心精華地段對面，屬於軍方所屬商業地段，2022年間業者引進美式移動遊樂園，但被爆出營運不符相關法規，遭台南市市場處裁罰並勒令停業，業者持續提出申請合法經營，台南市場處日前召開審查會，經過台南市政府各相關單位及專家學者，對於消防、交通、衛生、環境等，幾經修正且無其他行政扞格情形下，原則上先予通過並公告周知。

市場處指出，大益夜市申請案，委員們認為這是設在商業區的夜市，相對於其他夜市多位在公共設施保留區、住宅區或馬路上，未有不核准的理由，且業者也依委員要求規畫有自設停車場，因此原則通過並公告一個月，收集各方意見，最後再召開審查會做出是否同意設置許可，目前業者還無法營業。

市議員蔡育輝則在臉書提出質疑，大益夜市跟市政府關係有多「麻吉」？違規營業面對在野黨質疑不開罰款、慢慢開、少開，市府開了、業者不繳，申請夜市竟然准了？這是什麼道理？檢調該查查吧？市場處回應說，大益夜市先前未許可設置逕行營業，依據台南市攤販管理自治條例連續開罰，在審查設置許可時，會要求業者須先繳納所有罰單。

至於大東夜市今年8月租約到期，先前被爆料稱大東夜市為政府用地，未取得合法設置許可，依法不能作為夜市，是「特權使用機關用地」，且租約到期就要關閉，台南市政府說明，大東夜市屬「公共設施保留地」，得作為臨時攤販集中場。

財稅局也進一步說明，大東夜市所在土地由台南市（持分6585／10000）及市農會共同持有，因市府尚未完全取得用地，性質為「公共設施保留地」，依都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法，得作為臨時攤販集中場，土地租期8月31日到期，財稅局重新辦理招標。

市場處指出，先前也輔導大東夜市申請合法設置，因委員要求自設停車場才沒有通過，因土地租約將屆原業者沒有標到，恐有「鬧雙胞」，目前了解原業者承租到市農會土地會沿用大東夜市營業；另外市有地部分目前得標者尚未提出申請。

臉書台南式 Tainan Style曾貼出「台南夜市」總覽圖，除知名大東夜市營業時間是周一、周二及周四，武聖夜市是周三、周六，花園夜市是周四、周六、周日。其他行政區還有許多有名的夜市，包含仁和、永大、鹽行、麻豆、小北成功、復華、中洲寮、聖母廟、大益、國宅、大灣等夜市。

大益夜市可望復活。圖／擷取台南式 Tainan Style
大益夜市可望復活。圖／擷取台南式 Tainan Style
台南式 Tainan Style社群曾列出台南較具規模的夜市，提供民眾踅夜市選擇。圖／擷取台南式 Tainan Style
台南式 Tainan Style社群曾列出台南較具規模的夜市，提供民眾踅夜市選擇。圖／擷取台南式 Tainan Style
位在平實營區的大益夜市向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過。圖／取自大益貨櫃市集
位在平實營區的大益夜市向台南市政府夜市審議委員會提出申請，初步審查已通過。圖／取自大益貨櫃市集

夜市 台南 農會

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