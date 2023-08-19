機車間隔線不是停車格！嘉市中山路噴字標示不再混淆

有嘉義市民將機車停在中山路「停車格」反而被開單，因而向議員陳情，原來這些格子並不是停車格，而是間格線，議員要求市府相關單位加宣導，避免誤解。近來市府已派員加強標示停車位置，讓市民容易辨識避免爭議。

嘉義市中山路人行道可以停機車，但是有些騎士明明停在「停車格」內，竟然還是收到違規罰單，向市議員黃敏修陳情。相關單位解釋，原來人行道上的這些是「間格線」並不是「停車格」，市民誤以為可以停車，才被視為違規停車。

黃敏修邀集相關單位勘查現場，果然這些停車格容易讓市民混淆，建議市府應該要明明白白，不要用白磚故意排成這樣誤導民眾以為是停車格，讓民眾荷包失血。

市府日前派員於中山路增設停車格並加強標示停車位置，讓市民停放機車有所依循，避免爭端。以後市民停放機車如果沒有停到停車格內屬違規停車，將開罰。