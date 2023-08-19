浪漫七夕 嘉義市明起7天打疫苗送巧克力

嘉義市衛生局為鼓勵接種猴痘疫苗，在浪漫七夕情人節前夕推出，凡於明天起8月20日至26日至猴痘疫苗合作院所接種猴痘疫苗，贈送精美巧克力，希望提高接種率加強保護力，在歡度浪漫的時刻，也別忘了要保護情人的健康。

衛生局表示，今年猴痘開始在全球散播，疾病管制署自去年6月23日將猴痘列為第2類法定傳染病，截至今年8月14日累計確診病例280例（264例本土、16例境外移入）；猴痘主要係透過密切接觸確定個案的皮膚病灶處或體液造（包含：任何形式的性接觸、擁抱、親吻等），其他傳播方式包含飛沫傳染、接觸病患呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜或汙染物品。近期亞太國家猴痘疫情呈上升趨勢，尤其鄰近的中國、日本、韓國及泰國猴痘疫情仍持續或升高，隨著COVID-19疫情解封及暑假出國潮，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

衛生局呼籲，屬於感染猴痘的高風險族群，只要符合「近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者」等，都應盡速完成接種2劑的猴痘疫苗，以達到最佳保護力。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師國內外旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

衛生局也提醒，在體驗「愛」滋味時，也別讓自己與伴侶暴露在感染愛滋病毒的風險中，與伴侶落實全程戴套之安全性行為及進行愛滋篩檢，保持安全性行為才能讓感情安全加溫讓浪漫有愛無礙。

愛滋病毒不會因性別、性傾向而有不同的感染風險，發生親密行為時，應全程正確使用保險套，並搭配水性潤滑液，預防感染性傳染病。建議有性經驗者至少應進行1次愛滋篩檢；若進行性行為時未採取保護措施，如未戴保險套，每年至少應進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者），建議3至6個月就要篩檢1次。

相關資訊可參閱疾管署全球資訊網、嘉義市政府衛生局網站或撥打嘉義市衛生局諮詢專線05-2341150洽詢。