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雲林編縣志 巡迴訪耆老

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府進行縣志編修，將全面展開地方耆教巡迴座談，廣徵耆老意見。圖／雲林縣文觀處提供
雲林縣府進行縣志編修，將全面展開地方耆教巡迴座談，廣徵耆老意見。圖／雲林縣文觀處提供

雲林縣政府攜手產官學界和地方文史界，編撰首部「雲林縣志」，為建構各地重要文獻，去年啟動編纂，預計2026年完成，記載雲林開拓至今112年地理、政治、經濟、社會、教育、宗教、文化等發展沿革，不可或缺耆老講述，將巡迴各鄉鎮市舉辦20場耆老座談會。

縣府文觀處指出，「雲林縣志」規畫分為沿革志、地理志、政事志、經濟志、教育志、社會志、宗教志、文化志、人物志等9大類，預計每篇20萬字，合計11卷34篇，修志由44位國內專家學者與地方文史菁英，組成撰稿團隊，在總編纂吳學明帶領下，以嚴謹學術規範，完成縣史首次修志任務，為雲林變遷留下歷史記錄。

縣長張麗善說，雲林政治、社會、經濟、文化等領域人才輩出，經縣志編撰記錄這些對雲林有重要貢獻人物，發掘蒐集更多在地人物事蹟，為讓史料完整詳實，將舉辦20鄉鎮市耆老巡迴座談會，透過與地方耆老交流過程，分享更多生活經驗與故事，珍藏照片史料，對收錄縣志人物史料提供建議，對雲林歷史保存有所貢獻。

文觀處長陳璧君說，「雲林縣志」編撰是雲林大事，縣府集結包括23局處、20鄉鎮市公所、民間社團攜手參與蒐集素材，期待全民合作順利完成重大編纂工程，為全台唯一尚未編修縣志的雲林，編出縣志，完成台灣歷史最後一塊拼圖。

雲林 張麗善 團隊

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