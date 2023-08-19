台南北門養殖戶控水門管理不當

杜蘇芮颱風帶來豪大雨，台南市北門區有養殖漁民控訴，八掌溪沿岸一處水門疑管理不當，水勢溢流漫入鄰近魚塭，水退後不僅魚塭邊坡流失，連通行道路都崩壞，昨天相關單位及養殖戶到場會勘，討論解決方法。區長張政郎說，通行道路損毀部分通報農業局，釐清責任後再進行修復。

水利署第五河川局、管理水門九品公司、北門區公所及養殖戶會勘，討論解決方法，北門區錦湖里長陳國庸表示，颱風逢大潮，八掌溪畔分隔錦湖、雙春這處水門，疑未及時關閉，水勢順著溝渠溢流，造成地勢較低錦湖里淹水，一度分不清魚塭或道路，水退後不少魚蝦死亡，通行道路崩塌損壞。

台南北門有養殖漁民控訴八掌溪水門管理不當造成淹水，管理單位會勘，認為未有疏失。記者莊曜聰／攝影

九品公司林姓經理表示，管理人員回報，當天水門周遭水路無溢出情形，受損魚塭位在排水末端，是最低窪處，魚塭主應加強管理，淹水無法直接證明與水門管理有關。

九品公司事後協助魚塭邊坡修復，養殖損失如何處理，待後續討論。

有養殖戶說，颱風風強雨大，水門卻未關閉，他看到水位升高，急忙撥打設施告示牌上的聯絡電話，卻被告知說不用關水門，是否因此造成某些區塊淹水，不得而知。

另名養殖戶說，溝渠兩側地勢有高低差，關閉水門後低窪處雖然不會淹水，但另一側養殖戶卻會無水可用，問題必須解決。

張政郎表示，通行用的農水路有多處明顯崩塌，已通報農業局，後續將進行道路維修。

張政郎說，水門管理事宜有待相關單位與養殖戶討論，尋求解決辦法。