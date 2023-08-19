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嘉市「信義區」 重劃工程全面啟動
嘉義市有「信義區」之稱的原眷村建國二村、復興新村市地重劃工程，去年11月開工，工程進度2成多，完成滯洪池箱體結構，下周全工區工程啟動，21日到10月底全區封閉施工，部分路段禁止通行，市長黃敏惠昨天視察工程，預訂明年12月全部完工。
建國二村、復興新村約9公頃，曾做台灣燈會地點，地理區位重要具發展潛力，有如台北信義區，市地重劃土地分區變更為商業區，市府發包施作道路下方共同管道、汙水下水道及排水箱涵等公共設施。黃敏惠指示相關單位加強宣導，做好交通疏導，確保通行安全。
市府公告，全工區封閉施工，21日起至10月31日封閉，請用路人改道，通行施工區域改由替代道路通行。
市府提醒，市民行經該路段，遵循交通義交人員交通指揮，或依替代路線指示牌面行駛，減速慢行。
建國二村、復興新村2005年搬遷，市府都市更新招商8年流標3次，2021年改辦市地重劃，變更商業區5個地段共290筆土地，其中公有地8.5945公頃，分屬國防部政治作戰局、國有財產署、嘉市府1萬1832平方公尺、嘉縣府31平方公尺，還有公、私共有土地及私有土地，私有土地有94名地主。
市地重劃工程總經費3億5830萬元，工期700天，將眷村變更商業區，取得公園、廣場兼停車場及道路等公共設施，建眷村生活文化館，重劃區下方設置大型滯洪池，規畫寬7公尺人行道，打造季節性花季城市廊道。
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