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台南新吉工業區供電不穩 建變電所

聯合報／ 記者吳淑玲莊曜聰／台南報導
立委陳亭妃（中）昨天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供
立委陳亭妃（中）昨天召集台電等單位在新吉工業區廠商管理中心召開說明會，提出完整時程表，新吉工業區變電所預計2027年12月份可完工。圖／陳亭妃提供

台南市政府開發新吉工業區，2020年完工幾乎滿租，目前139家廠商進駐，是南科周遭最大衛星工業區，因供電品質不佳，頻繁降壓或無預警停電造成廠商設備及營運損失，地方爭取在新吉工業區建變電所，立委陳亭妃昨天會同台電舉行說明會，確定在新吉工業區建變電所，台電先租土地，市府配合，預計2027年12月完工。

陳亭妃說，針對變電所土地，台電會以先租後售取得土地設置同意權；台電目前進行變電所規畫設計，24日將進行預算調整確認會議；預計8月底進行土地鑽探；今年底完成變電所工程發包，提供廠區穩定輸電，增強營運品質。市府應針對土地使用同意、文資監看、建照審查及廢土清運等配合。

台電說，新吉工業區變電所經費預算大致編列完成，將視狀況預算調整，確定用地取得方式，明年8月購置，在未取得土地前採租用方式辦理，加快作業；預計8月底先辦理地質鑽探作業，11月進行景觀預審，12月申請建照掛件，明年3月核發建照後，盡速發包工程，作業順利，最快2027年12月完工。

新吉工業區原由豐華變電所供電，因位在電網末端，饋線須從南科豐華及土城兩處變電所連接，最短距離18公里以上，供電品質不佳，去年停電11次其中跳電9次，台電從豐華變電所新增2條饋線，狀況稍趨緩，但6月停電，南科園區才跳電一次，新吉工業區6小時跳電2次，廠商苦不堪言。

台電20多年前在新吉工業區附近購地計畫建變電所，因民眾抗議延宕20多年沒蓋成，因新吉工業區預留土地，地方爭取就近建變電所，廠商說，感謝台電以後不用再搶電；市府經發局長林榮川日前拜會經濟部政次、台電代理董事長曾文生，表達工業區迫切需要供電穩定，市府會配合台電，加速完成變電所興建。

台電 停電 南科 陳亭妃

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