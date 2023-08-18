台南本土豋革熱累計1560例 易忽略孳生源發現大量孑孑

台南市截至今日下午3點經疾病管制署研判確診63例本土登革熱確診病例，累積本土病例為1560例，今日63例分布狀況為永康區18例，東區16例，安南區13例，北區5例，南區及中西區各3例，安平區、仁德區、歸仁區、關廟區及佳里區各1例，年齡介於11歲至86歲，57例是由診所或醫院通報確診，6例由防治中心擴大採檢發現。

台南市衛生局表示，稽督大隊發現資源回收戶外面的廢棄空氣清淨機裡面積水長孑孓，許多民眾容易忽略的地方時常是隱藏孳生源所在，如畚箕、金爐、旗桿座、廢棄飲料杯、廢棄安全帽、接冷氣水的容器、放在盆栽內的蛋殼、水桶堆疊的縫隙、水管類建材、建築廢棄物、帆布凹陷處、地面孔洞、管線開口等等，都是生活中隨處可見的孳生源，請民眾要多加留意，盡快巡視家戶內外是否有這些容器，病媒蚊孑孓就潛藏在身邊。

衛生局表示，近期時幾乎天天都有強降雨，社區中仍存在相當多積水容器，許多空屋空地也無妥善管理，或堆積大量廢棄物，或有雜草叢生、地面積水情況，甚至許多容器已孳生病媒蚊孑孓，與國家衛生研究院近期的病媒蚊密度監測數據不謀而合，再再顯示雨後積水是病媒蚊孳生的大溫床，請民眾雨後放晴時務必儘快檢查家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免幫病媒蚊養小孩，危害自己與家人的健康。

南市府自從8月3日成立登革熱稽督大隊，網羅市府各局處共240人針對原南市六區、仁德區及永康區等八個熱區內之社區、工地、學校、市場及髒亂點等高風險場域，嚴格執行孳生源清除及稽查督導的任務，截至8月16日共稽查350場次，動員2,658人次，調查2萬7915戶、其中陽性戶234戶，查獲8,802個積水容器、328個陽性容器，衛教1萬3277人次。

登革熱防治中心主任蘇世斌代表市長前往基層診所感謝醫師積極通報，包括德東診所找出19例、侯世婷小兒科診所找出17例及成美診所找出7例，基層診所及時找出病例，防治中心才能盡速介入各項防治策略，讓帶病毒的蚊子可馬上被殺滅。目前因天候條件極不利於防治，登防中心還是要呼籲所有的醫療院所務必提高警覺並積極通報，遏阻疫情散播。