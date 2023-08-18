陳明文妻兒遭爆申辦冷鏈計畫、殯儀館 妻怒斥：實業被扭曲

國民黨議員詹琬蓁今天在議會臨時會，質疑與立委陳明文妻子廖素惠，及兒子陳冠廷、陳政廷有關的安福冷鏈與翰達殯儀館，申辦過程可能未依行政，倡組專案小組監督這兩案；安福冷鏈負責人廖素惠表示，所以國民黨議員反對嘉義人在嘉義自己投資嘉義的冷鏈物流？

詹琬蓁指出，縣已有農業綜合園區要開發冷鏈計畫，為何中央會主導由陳明文妻子廖素惠擔任負責人的安福公司，在朴子牛挑灣優良農地做農產冷鏈發展計畫，從相關資料看，縣府迅速審核，農水署也讓園區內灌溉溝渠「廢溝」。

縣長翁章梁表示，兩個案都合法申請，依規定審核，可受公評，從議員提示相關審核資料，縣府相關單位都依法辦理，且冷鏈是中央大力推動，縣府只是全力配合政策。廖素惠怒斥，想不透為什麼好的實業要被扭曲跟打擊，政治惡鬥實在太可怕。

另詹琬蓁指出，嘉市殯葬生命園區面積40公頃，禮儀廳僅6間，縣府核准翰達開發公司設置殯儀館及21間禮廳，從原核定開發8926平方公尺，又變更為9987平方公尺，差13平方公尺就迴避一萬平方公尺需環評規定。

詹琬蓁也說，翰達代表人曾勇智是同時擔任十方福報企業社負責人，而十方合夥人內有陳明文的兒子陳政廷、陳冠廷，雖是合法申請，但有必要釐清過程，倡組專案小組調查是否依法行政。

縣長翁章梁表示，縣府受理的是翰達興辦案，並非十方福報，都依規定受理審核，並要求召開地方說明會，過程一切合乎規定。廖素惠也回應說，不是翰達負責人，也不是經營者，無從回應。

陳明文的外甥、副議長陳怡岳表示，不管是個人或民意代表都可做生意，但這周的臨時會看起來就是政治鬥爭，只是在反陳明文而已，令人遺憾。議員江志明也說，在嘉紮根投資冷鏈實業也要找理由修理，為搞政治鬥爭試圖影響選舉，浪費議會資源。