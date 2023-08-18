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陳明文妻兒遭爆申辦冷鏈計畫、殯儀館 妻怒斥：實業被扭曲

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
立委陳明文兒子遭爆與翰達開發公司於水上鄉牛稠埔段興建殯儀館案有關係。圖／縣議員詹琬蓁提供
立委陳明文兒子遭爆與翰達開發公司於水上鄉牛稠埔段興建殯儀館案有關係。圖／縣議員詹琬蓁提供

國民黨議員詹琬蓁今天在議會臨時會，質疑與立委陳明文妻子廖素惠，及兒子陳冠廷、陳政廷有關的安福冷鏈與翰達殯儀館，申辦過程可能未依行政，倡組專案小組監督這兩案；安福冷鏈負責人廖素惠表示，所以國民黨議員反對嘉義人在嘉義自己投資嘉義的冷鏈物流？

詹琬蓁指出，縣已有農業綜合園區要開發冷鏈計畫，為何中央會主導由陳明文妻子廖素惠擔任負責人的安福公司，在朴子牛挑灣優良農地做農產冷鏈發展計畫，從相關資料看，縣府迅速審核，農水署也讓園區內灌溉溝渠「廢溝」。

縣長翁章梁表示，兩個案都合法申請，依規定審核，可受公評，從議員提示相關審核資料，縣府相關單位都依法辦理，且冷鏈是中央大力推動，縣府只是全力配合政策。廖素惠怒斥，想不透為什麼好的實業要被扭曲跟打擊，政治惡鬥實在太可怕。

另詹琬蓁指出，嘉市殯葬生命園區面積40公頃，禮儀廳僅6間，縣府核准翰達開發公司設置殯儀館及21間禮廳，從原核定開發8926平方公尺，又變更為9987平方公尺，差13平方公尺就迴避一萬平方公尺需環評規定。

詹琬蓁也說，翰達代表人曾勇智是同時擔任十方福報企業社負責人，而十方合夥人內有陳明文的兒子陳政廷、陳冠廷，雖是合法申請，但有必要釐清過程，倡組專案小組調查是否依法行政。

縣長翁章梁表示，縣府受理的是翰達興辦案，並非十方福報，都依規定受理審核，並要求召開地方說明會，過程一切合乎規定。廖素惠也回應說，不是翰達負責人，也不是經營者，無從回應。

陳明文的外甥、副議長陳怡岳表示，不管是個人或民意代表都可做生意，但這周的臨時會看起來就是政治鬥爭，只是在反陳明文而已，令人遺憾。議員江志明也說，在嘉紮根投資冷鏈實業也要找理由修理，為搞政治鬥爭試圖影響選舉，浪費議會資源。

廖素惠 陳明文 議員

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